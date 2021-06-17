رد الإعلامية جيسيكا عازار على رسالة أصالة لها ولزوجها بعد حضورها حفل زفافهما..بالصور

أصالة وجهت رسالة جديدة للإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار تهنئها فيها بمناسبة زفافها، كما أشادت الفنانة السورية بحفل زفاف صديقتها والذي أقيم في لبنان بحضور مجموعة كبيرة من النجوم.

أصالة عن زفاف جيسيكا عازار: "فرح في غاية البساطة ومليان محبّه"

أصالة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة تهنئة جديدة لصديقتها الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار، وعبرت عن سعادتها بتواجدها في حفل زفافها، كما أشادت بقرار الأخيرة وزوجها محمد صوفان بإقامة حفل زفافهما في لبنان وتحدى كافة الظروف، بينما تحدثت أصالة أيضا عن بساطة الحفل وهذا الحضور الملفت من قبل محبي الإعلامية اللبنانية.

فكتبت النجمة أصالة: "لأنّي بحسّ باخد من هواها أوكسجيني للحياة بفرح مرتين لمّا بيزيد فرحي بلقاها فرح لاخوه وأصحاب بدّي شوي أحكي عنهم اتنينهم ببدى بجيسي ( الإعلاميّه الكبيره جيسيكا عازار) اللي صمّمت مع حبيبها وشريكها يكون الفرح بلبنان رغم الظروف القاهره، وكان فرح غاية بالبساطة ومليان محبّه وشموع كتار وغمرت كلّ المكان اللي مزيّن شجر لبنان وبساطه العشب الأخضر بضحكتها الطيّبه وفرحتها الطفوليّة".

أصالة تمتدح زوج جيسيكا عازار وتشكرها على الدعوة

أصالة امتدحت أيضا محمد صوفان زوج الإعلامية جيسيكا عازار والتي أكدت أن الكلمات لا تعطيه حقه، ووجهت أصالة الشكر لصديقتها وزوجها لكونهما السبب في شعورها بلحظات مميزة أثناء حضورها حفل زفافهما وزيارتها إلى بيروت التي تعتبرها من أهم الأماكن التي تحبها.

فقالت أصالة نصري: "عريسها الغالي جدّاً الحبيب الصّديق محمّد صوفان اللي من سموّ أخلاقه مافي كلام ينصفه.. وجمع فرحها أحلى الأصحاب اللي كلهم من أقرب أحبابي وصحابي وناسي .. لبنان فعلاً تعبان بس أهله رح يعينوه ويسندوه ويفرحوا ويضحكوا ويغنّوا ويرقصوا ليرجع بقوّتهم يقوى.. شكراً جيسيكا ومحمد يا قمرين الله يحفظكم على هالشعور الحلو اللي عيّشتوني فيه بهاليومين ياأخواتي منّ أمّي وحبيبة روحي ومثلي الأوّل والدّائمّ السيّده الجميله بيروت".

جيسيكا عازار ترد على رسالة الفنانة أصالة

جيسيكا عازار علقت على رسالة الفنانة أصالة، وأكدت عن عمق العلاقة التي تربطها بالفنانة السورية والتي وصفتها بالأخت والصديقة، وتمنت لها النجاح في جميع خطواتها في الفترة القادمة، فكتبت الإعلامية اللبنانية: "اصولتي الغالية منحبك قد الدني، انت اخت وصديقة وعيلتنا فيكي بتكبر وبتحلى بروحك الحلوة وقلبك الكبير وصوتك الرائع، وخفة دمك يللي ما في متلها بالعالم وين ما بتكوني بتزرعي حب وفرح ، وان شاء الله يا رب كل ايامك نجاح وسعادة وحب ما تطولي علينا ناطرينِك".

يذكر أن الإعلامية جيسيكا عازار قد حضر حفل زفافها العديد من النجوم وعلى رأسهم الفنانة أصالة التي قامت بغناء بعض أعمالها أثناء الحفل ورقصت كذلك مع العروسين.