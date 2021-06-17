فيديو دنيا بطمة تنفي خضوعها للتجميل وتؤكد:"ملامحي تغيرت بعد زيادة وزني بسبب الحمل"

دنيا بطمة كشفت تفاصيل حول التغيرات في ملامحها خلال الفترة الماضية، وذلك في فيديو نشرته بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الكبرى غزل والذي احتفلت به مع أسرتها وزوجها المنتج البحريني محمد الترك في المغرب.

دنيا بطمة تشكر الجمهور بسبب تهاني عيد ميلاد ابنتها غزل

دنيا بطمة نشرت على خاصية " الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من فيديو جديد لمتابعيها قدمت فيه الشكر لكل من قام بتهنئتها بمناسبة عيد ميلاد ابنتها الكبرى غزل، التي أكدت انها تحظى بشعبية كبيرة من قبل متابعيها ومحبيها الذي يلتقطون معه الصور عندما يشاهدونها في بعض الأماكن العامة.

فقالت دنيا بطمة: "شكرا لكل من تواصل معي من أجل تقديم التهنئة بمناسبة عيد ميلاد ابنتي، شكر للجميع وإن شاء الله نراها دائما بخير وبصحة، وسعيدة بالحب الكبير الذي تحظى به ابنتي غزل وتحديدا من قبل العديد من الأطفال الذين عندما يلتقون بها يرغبون في التقاط الصور معها، وقريبا سوف تظهر شقيقتها".

دنيا بطمة تتحدث عن التغيرات في ملامحها

دنيا بطمة ردت أيضا على ما تعرضت له خلال الفترة الماضية من انتقادات بسبب التغير في ملامح وجهها، حيث أوضحت النجمة المغربية أنها عانت من زيادة الوزن بعد الولادة، لدرجة لفتت انتباه زوجها محمد الترك، وواضحت دنيا بطمة أنها في المرحلة السابقة قامت بممارسة التدريبات الرياضة بشكل مكثف من أجل الحفاظ على لياقتها، لتؤكد بذلك أنها لم تخضع لعمليات تجميل في وجهها.

فقالت النجمة المغربية: "الجميع كان يسأل عن التغيرات التي حدثت بالنسبة لي ولدرجة جعلت زوجي يتحدث عن زيادة وزني والتي تعود للحمل، وسعيت لممارسة الرياضة من أجل الحفاظ على لياقتي والتدريب المستمر، لكن هذا الزيادة وجدتها مناسبة معي وتحديدا في العديد من الملابس".

دنيا بطمة تستعد لطرح فيديو كليب "حب المصالح"

دنيا بطمة احتفلت في الأيام الماضية بعيد ميلاد ابنتها غزل، وشهد الاحتفال تواجد زوجها المنتج محمد الترك، وكذلك شقيقتها ابتسام وزوجها، وقامت الأسرة بالغناء في عيد ميلاد وتقطيع كعكة الاحتفال، ويأتي احتفال دنيا بطمة بابنتها بعد أيام من طرحها برومو فيديو كليب "حب المصالح" على "يوتيوب" والذي تصدر التريند فور طرحه.

دنيا بطمة قد نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة من كواليس كليب "حب المصالح"، وعبرت عن سعادتها بهذا النجاح، وأكدت أنه يعود إلى المساندة الواسعة من جمهورها والذي ساعدها على مواصلة خطواتها، كما طلبت من متابعيها انتظار الأغنية عند طرحها فكتبت: "(عشت عمري أداوي..جرح بيا أبد ما مات حب المصالح)، صباح النجاح انا فرحانة أنه فقط برومو وصل للمرتبة الأولى هذا بفضلكم احبابي، شكرا على محبتكم وتفاعلكم مع برومو جديدي (حب المصالح) ترقبوا الأغنيه كاملة".