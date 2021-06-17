دينا الشربيني عن فيلمها "ثانية واحدة":تحدي كبير ومختلف عن السائد

نافست الفنانة المصرية دينا الشربيني، في عيد الفطر الماضي، بفيلمها الجديد "ثانية واحدة"، والذي شاركت في بطولته إلي جانب الفنان مصطفى خاطر، ليقدما سويًا عملاً تدور أحداثه في إطار كوميدي، حيث يتناول مواقف محرجة تم تقديمها في إطار اجتماعي عائلي ساخر.

دينا الشربيني وفيلم "ثانية واحدة"

وحول الفيلم علقت الشربيني في بيان رسمي، وقالت إنها أحبت الفيلم لاختلافه عن السائد، وأيضًا يختلف عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، واستمتعت كثيرًا خلال تصوير وتقديم هذا العمل.

وأضافت أنها تعتبر هذا الفيلم تحدي لها نظرًا لقصته الجديدة، واختلاف التجربة، وشعرت بسعادة كبيرة من ردود الأفعال التي وصلتها من الجمهور ومتابعتها لمواقع التواصل الاجتماعي، وأن مهمة أضحاك الجمهور ليست سهلة، ولكن اكتملت في هذا الفيلم بسبب السيناريو والإخراج والإنتاج المتميز.

وقد اقتربت إيرادات فيلم "ثانية واحدة" حتى الأن من تحقيق 4 مليون جنيه، وذلك مُنذ بداية عرضه منذ عيد الفطر، ومع استمرار عرضه حتى الأن.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة، وتحدث بينهما قصة حب لكن سرعان ما تنقلب حياتهما رأسَا على عقب بسبب وقوع حادث لهذا الشاب.

وتنافس دينا الشربيني خلال الفترة القليلة المُقبلة في أكثر من عمل سينمائي وتليفزيوني، حيث يقترب موعد عرض فيلمها الجديد"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، والذي تشارك في بطولته إلي جانب الفنان كريم عبد العزيز، وبيومي فؤاد، وماجد الكدواني، كما تستعد خلال الأيام المُقبلة لبدء تصوير فيلمها الجديد"حامل اللقب"، والذي تستعد لتصويره إلي جانب هشام ماجد، وعلى الصعيد الدرامي تواصل تصوير مسلسلها الجديد "الزيارة"، والذي يجمعها بالنجمة اللبنانية تقلا شمعون.

وكانت قد نافست دينا الشربيني مؤخرًا في موسم رمضان الماضي بمسلسل "قصر النيل"، واعتمد على دراما التشويق والإثارة، وشارك في بطولته ريهام عبد الغفور، وصبري فواز، وصلاح عبد الله، وأحمد خالد صالح، وهو تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.