أول ظهور بالفيديو للفنانة مرام البلوشي بعد تعافيها من الجلطة وتكشف تفاصيل مرضها

مرام البلوشي ظهرت لأول من المستشفى التي تتلقى بها العلاج، وذلك بعد تحسن حالتها على إثر الأزمة الصحية التي تعرضت لها في الفترة الماضية والتي ابقتها في العناية المركزة.

أول ظهور للفنانة مرام البلوشي بعد أزمتها الصحية

مرام البلوشي تداول لها مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي فيديو من داخل المستشفى وجهته لكل من ساندها خلال الأيام الماضية بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، الفنانة الكويتية قدمت الشكر لكل من سعى للتواصل معها من أجل الاطمئنان على حالتها في المرحلة الماضية، وأكدت أن جميع الرسائل قد وصلت لها.

فقالت مرام البلوشي: "اتمنى أن يكون الجميع بخير وبصحة وسلامة، وألف الحمدلله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الجميع يعرف أنني تعرضت لوعكة صحية، واشكر من كل قلبي كل من دعى لي وسأل عني في الأيام الماضية، وجميع من استطاع أن يصل لي او لم يستطيع، سلامكم قد وصل".

سبب الجلطة التي تعرضت لها الفنانة مرام البلوشي

مرام البلوشي أكدت أن مساندة محبيها في الأيام الماضية والدعاء المستمر لها من أجل أن تتجاوز هذا الوضع الصحي هو السبب في مرورها من هذه الوعكة، فقالت: "بسبب دعواتكم الحمدلله لقد مررت من هذه الأزمة"، النجمة الكويتية أوضحت تفاصيل ما تعرضت له حيث أشارت أن ارتفاع درجات الحرارة كان من أسباب تفاقم وضعها الصحي، حيث أكدت أنها عانت من إلتهاب رئوي، ونقص في الاوكسجين، مما تسبب في النهاية بحدوث جلطة، فقالت مرام البلوشي: "ما حدث لي بضبط هو تعرضي لإلتهاب رئوي، ونقص أوكسجين، وانسداد في الشرايين، فجلطة والحمدلله مرت على خير".

مرام البلوشي تقلق الجمهور على حالتها الصحية

مرام البلوشي نقلت إلى المستشفى في الأيام الماضية بعد تعرضها لجلطة قي القلب حسب ما اعلنت شقيقتها الفنانة هند البلوشي التي أكدت أن الإجهاد والضغط في العمل من أسباب أزمة شقيقتها الصحية، وقالت إنها شعرت بإعياء أثناء تصويرها أحد الأعمال قبل نقلها للمستشفى، كما قامت بنشر فيديو لشقيقتها وهي داخل عرفة العناية المركزة، الأمر الذي تسبب في قلق كبير بين زملاء ومحبي الفنانة الكويتية.

هند البلوشي أكدت أيضا في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إن شقيقتها مرام البلوشي تعاني من إلتهاب في الرئة وعدة أزمات صحية أخرى، وأجرت مسحة فيروس كورونا، وتمنت أن تتحسن حالتها ولا تحتاج إلى قسطرة جديدة، وذلك بعد أن أصيبت مرام البلوشي منذ عامين بذبحة صدرية تسببت بخضوعها لعملية جراحية لتركيب دعامة بالقلب أثناء تصوير مسلسل "دفعة القاهرة".