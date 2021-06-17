سوسن بدر بأحدث ظهور لها مع حفيدتها وتكشف عن يومياتها معها ..هل تشبهها؟

سوسن بدر أضفت أجواء ايجابية على انستغرام بعدما كشفت عن جانب من يومياتها حيث نشرت صورة مرحة لها مع حفيدتها "ملك" ولقطة أخرى أثناء تصفح تعليقات جمهورها على حساباتها على السوشيال ميديا، لافتة الى أنها تتعلم من حفيدتها ما يجب معرفته عن العالم الافتراضي انستغرام.

سوسن بدر بأحدث ظهور لها مع حفيدتها هل تشبهها؟

الفنانة المصرية سوسن بدر شاركت متابعيها على حسابها الرسمي عبر انستغرام بأحدث صورة جديدة لها بصحبة حفيدتها "ملك" ظهرت فيها وهي متكئة على الكنبة وبين أحضانها حفيدتها التي تتصفح الهاتف وتحاول تعليمها ما يجب معرفته عن انستغرام، لتعلق سوسن بدر على الصورة قائلة :"اللي بتعلمني كل حاجة على الانستجرام .. حفيدتي ملك".

وتفاعل الجمهور مع احدث ظهور لسوسن بدر مع حفيدتها ملك وبمدى الانسجام المميز بينهما، خاصة بأن الحفيدة تتفرع بوقتها لجدتها لتعليمها كيفية الدخول والتفاعل مع العالم الافتراضي، بينما توقف الكثيرون عند الشبه الكبير بين الجدة والحفيدة معتبرين بأن ملك تشبه كثيرا جدتها سوسن بدر بملامحها الشرقية وضحكتها الجذابة.

كما ظهرت سوسن بدر في لقطة ثانية وهي تجلس وتمسك هاتفها وعلقت قائلة: "وأنا بقرأ كومنتاتكم على الإنستجرام".

تكريم سوسن بدر قبل يومين

وقبل يومين، نشرت سوسن بدر صورا جديدة لها عبر انستجرام ظهرت فيها أثناء تكريمها مع غادة عبد الرازق و بوسي شلبي، وعلقت قائلة: "اتشرفت بتكريمي في حفل جائزة الأدب والإبداع من دكتور صديق عفيفي مع أحلى وأطيب صحبة".

آخر الأعمال الفنية لـ سوسن بدر

سوسن بدر تتنظر حالياً عرض مسلسل "البحث عن علا" مع النجمة هند صبري، والعمل من تأليف مها الوزير ومن إخراج هادي الباجوري، وهو الجزء الثاني والمكمل لمسلسل "عايزة اتجوز".

سوسن بدر كانت قد شاركت في موسم رمضان 2021 بمسلسل "النمر" بدور "هدية" والدة محمد إمام في مسلسل "النمر" وهو من بطولة محمد إمام، هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد وغيرهم نخبة من النجوم ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

كما شاركت في مسلسل "بنت السلطان" ضمن دراما رمضان وهو من بطولة: روجينا، باسم سمرة، أحمد مجدي، ندا موسى وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أيمن سلامة ومن إخراج أحمد شفيق.