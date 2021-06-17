أحمد عز يخوض حروبا حول العالم ويواجه أحمد فهمي في برومو فيلم "العارف"..فيديو

طرح صناع فيلم "العارف" البرومو الدعائي له بعد فترة طويلة من الانتظار، كما تم الكشف عن موعد عرض العمل والذي من المقرر بداية من يوم 14 يوليو القادم في جميع قاعات السينما.

حروب ومغامرات يخوضها أحمد عز في فيلم "العارف"

فيلم "العارف" طرح صناعه البرومو الدعائي له خلال الساعات الماضية، ولفت أنظار قطاع واسع من الجمهور بسبب تفاصيل العمل المختلفة وسيطرت أجواء المغامرات والحروب الإلكترونية التي يخوضها بطل الفيلم أحمد عز في العديد من دول العالم، حيث كشف الفيديو أن احدث العمل تدور في كل من دولة ماليزيا، وإيطاليا، وبلغاريا، ومصر.

أحمد عز يقدم في فيلم "العارف" شخصية يونس الذي يتورط في صراع مع عصابات كبرى تسعى للانتقام منه في وقت يحاول أن يستعيد أحد الشخصيات المطلوبة وهو أحمد فهمي الذي يجسد شخصية "راضي" الهكر الذي ينفذ العديد من العمليات الخطيرة التي تهدد الأمن، والذي يسعى هو الآخر للانتقام من يونس بسبب ذكرياته في الماضي معه والتي كاد أن يقتل بسببها.

صراع متواصل بين أحمد عز وأحمد فهمي في فيلم "العارف"

فيلم "العارف" كشف البرومو الدعائي له كذلك عن أبرز أبطاله ومن بينهم النجمة اللبنانية كارمن بصيبص التي تحاول أن تساعد يونس في تنفيذ بعض المهام الذي يرفض في البداية لكنه يجبر في النهاية على قبول مساعدتها، وأظهر الفيديو حالة الصراع التي يظهر بها كل من يونس وراضي، وكذلك "أسعد" مصطفى خاطر الذي يظهر بشكل جديد ومختلف في أحداث العمل.

فيلم "العارف" الذي يجمع أحمد عز مع أحمد فهمي لأول مرة يشارك في بطولته أيضًا عدد من النجوم أبرزهم محمود حميدة، ومصطفى خاطر، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، بجانب عدد من ضيوف الشرف وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

موعد عرض فيلم "العارف" في قاعات السينما

فيلم "العارف" تم الإعلان عن موعد عرضه والذي من المقرر أن يكون في شهر يوليو القادم وتحديد يوم 14 من نفس الشهر، وذلك بعد فترة طويلة من التأجيل بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد طرحت الشركة المنتجة للعمل أول برومو له في بداية عام 2020 قبل التراجع عن طرحه في أكثر من مناسبة.

يذكر أن صناع الفيلم ومن بينهم الفنان أحمد فهمي قد نشروا خلال الأيام الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً أوحى بتعرضهم لمحاولة اختراق على "فيس بوك"، وقال أحمد فهمي في تعليقه على الأمر: "قديم أوي اللي لسه باعت لي لينك الهاك بتاع أمازون ده قالك هيهكرني كده.. أنا بابا يلا"، قبل أن يعود وينشر صورة له تفيد بتعرضه للاختراق وعلق عليها قائلاً: "انا مش بعيد .. الدور على مين!"، وتصدر أحمد فهمي الترند بسبب هذه الصورة.