"نسخة عن والدتها"..صور وفيديوهات حفل زفاف ابنة علا غانم تتصدر السوشيال ميديا

بدأ منذ قليل حفل زفاف كاميليا ابنة الفنانة المصرية علا غانم، بحضور عدد من أفراد الأسرة، في مصر، وتداول الجمهور العديد من الفيديوهات والصور الخاصة بالفنانة المصرية وابنتها خلال حفل الزفاف.

الصور الأولى من حفل زفاف كاميليا ابنة علا غانم

وظهرت كاميليا ابنة علا غانم بفستان الزفاف، واعتبرها الجمهور نسخة عن والدتها، بسبب تشابه الملامح الكبير بينهما، والتقطت كاميليا الصور التذكارية مع عريسها، إضافة إلى الصور التي وثقت من خلالها وضع اللمسات الأخيرة من أجل الظهور بإطلالتها النهائية في الزفاف.

صور علا غانم في حفل زفاف ابنتها

كما ظهرت علا غانم في بعض الصور والفيديوهات وهي مرتدية فستانا باللون السماوي الفاتح، وتقوم بوضع اللمسات الأخيرة على شعرها كذلك، مع مصفف الشعر الخاص بها، وأشاد البعض بجمال ابنة علا غانم في حفل زفافها، واتباعها البساطة في اختياراتها للفستان والمكياج وباقي التفاصيل الأخرى.

علا غانم كانت قد فاجئت الجميع مؤخرا بالظهور مجددا بعد غياب طويل دام لمدة 4 سنوات، حيث تداول الجمهور لها مقطع فيديو بعد عودتها من أمريكا إلى مصر، وظهرت علا غانم في الفيديو بملامح متغيرة بعض الشيء عن آخر ظهور لها منذ أعوام، كما تحدثت عن معاناتها بسبب عدم قدرتها على ضبط شعرها بالشكل الذي ترغب به، وذلك طوال السنوات الـ4 الماضية بعدما سافرت للاستقرار في أمريكا مع أسرتها وابتعادها عن الوسط الفني.

علا غانم تعود مصر بعد غياب

الجدير بالذكر أن علا غانم كانت قد اختفت لمدة 4 سنوات تقريبًا منذ أن شاركت في فيلم "الفندق" مع محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، ومسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغني وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج، وبالرغم من أنها قد قدمت فيلما في عام 2019 بعنوان "خط الموت" إلا أن العمل لم يحظ بأي نجاح يذكر.

علا غانم كانت مقلة كذلك في مشاركة الجمهور على موقع انستجرام، بصورها وأخبارها، واكتفت كل فترة بالتفاعل مع أبرز الأحداث الجارية أو نشر صورها مع أسرتها في بعض المناسبات والفعاليات.