تامر حسني وعبد الله الرويشد أبرز نجوم حفلات الرياض الجديدة وروتانا تكشف التفاصيل

شركة روتانا كشفت قبل ساعات عن تفاصيل حفلات غنائية جديدة من المقرر أن يتم إقامتها في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القادمة بالتعاون مع هيئة الترفيه، ويحييها مجموعة مميزة من نجوم الغناء في الوطن العربي.

تفاصيل حفل تامر حسني في الرياض

شركة روتانا نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل حفلات النجوم خلال الفترة القادمة، والمقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية وتحديدًا في الرياض، وفي مقدم هؤلاء الفنان تامر حسني الذي سوف يحيي حفله بالمملكة يوم الموافق 24 يونيو الجاري، في فندق فور سيزون الرياض، بصحبة DJ Panda

وأوضحت شركة روتانا أن بيع تذاكر الحفل سوف يبدأ يوم السبت المقبل، كما أن‏ سعر التذكرة سوف يبدأ من 1000 ريال سعودي، وتفاعل عدد كبير من جمهور النجم المصري، وعبروا عن مدى حماسهم لمتابعة وحضور الحفل المنتظر.

عبد الله الرويشد أحدث نجوم حفلات الرياض بالسعودية

كما كشفت روتانا كذلك عن حفل آخر يجمع ثلاثة من أبرز نجوم الغناء وهم المطرب عبد الله الرويشد والفنانة داليا مبارك والفنان فهد الكبيسي، وسوف يتم إقامة الحفل يوم الجمعة الموافق 25 يونيو الجاري أيضًا، وذلك في فندق فور سيزونز الرياض وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن المقرر بدء حجز التذاكر يوم السبت أيضًا.

تفاصيل الحفلات التي أقيمت مؤخرًا في الرياض

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تحيي الفنانة إليسا ووائل كفوري حفلًا غنائيًا ضمن حفلات الرياض، في فندق فور سيزونز الرياض، وذلك بعد فترة غياب لكل من النجمين عن المشاركة في حفلات جديدة خلال الفترة الماضية بسبب أزمة فيروس كورونا، أما الفنان راشد الماجد يعود للحفلات الغنائية بحفل جديد غدا الجمعة 18 يونيو.

حفلات الرياض شارك بها خلال الأسابيع الماضية العديد من النجوم على رأسهم الفنان محمد عبده، وكل من الفنانة أصالة والفنان نبيل شعيل ونجوى كرم وماجد المهندس، ومن المتوقع أن يتم الكشف خلال الفترة القادمة على أكثر من حفل غنائي هذا الصيف، وذلك بعد فترة طويلة من التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا.