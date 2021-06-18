فيديو ريهام حجاج تتحدث عن أهم أدوارها خلال مشوارها وتتغزل بزوجها

ريهام حجاج الفنانة المصرية حلت ضيفة في سهرة خاصة على قناة النهار المصرية، مع الإعلامية بوسي شلبي وتحدثت عن أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل "وكل ما نفترق" كما حرصت على الرد على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا.

ريهام حجاج تتحدث مشوارها الفني وأهم أدوارها

وأكدت ريهام حجاج أنها وقعت في حب المسلسل منذ أن عُرض عليها، لافتة إلى أن العمل كان يحتاج تركيز في المشاهدة، وبذلك فيه مجهودًا كبيرًا، لافتة إلى أنها تلقت ردود أفعال جيدة كثيرًا طوال فترة عرض العمل.

وأوضحت أنها تحب العديد من أدوارها، ومن بينها دورها في مسلسل "يونس ولد فضة" كونها كانت تقدم فيه شخصية صعيدية، موضحة أنها تدرجت بشكل طبيعي في مشوارها الفني، حيث بدأت بأدوار صغيرة ثم شاركت كبار النجوم في بطولة أعمالهم الدرامية إلى أن وصلت لتقديم البطولات المطلقة.

ريهام حجاج تتغزل بزوجها

في سياق آخر أشادت ريهام حجاج بزوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، وعبرت عن مدى حبهما الشديد لبعضهما البعض، ووصفته بكونه "كل شيء في حياتها ولا تستطيع الاستغناء عنه"، لافتة إلى أنها لم تكن تفكر في الزواج طوال الفترة الماضية، لكنها عندما قابلته ووجدت فيه كل الصفات التي تتمناها، رحبت بفكرة الزواج.

ريهام حجاج ترد على الانتقادات

وحرصت الممثلة المصرية على الرد على الانتقادات التي واجهت زواجها من محمد حلاوة، وأكدت أنه من المفترض ألا تحدث هذه الانتقادات خاصة وأنها لم تفعل أي شيء خاطئ، وأن حياتها الخاصة لا يحق لأحد التدخل فيها، وهو الأمر الذي جعلها تتجنب الرد على تلك الانتقادات وقت زواجها، مشيرة إلى أن الشهرة التي تتمتع بها دوت الخليج وزوجها، ربما دوت الخليج ما تسببت في تلك الانتقادات وقتها.

وشددت على أن زواجها من محمد حلاوة كان قد تم بعد فترة طويلة من طلاقه.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "وكل ما نفترق" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل وأحمد فهمي وأيتن عامر وطارق عبد العزيز وآخرين.