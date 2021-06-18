فيديو ريهام حجاج تتحدث عن أهم أدوارها خلال مشوارها وتتغزل بزوجها

القاهرة- دوت الخليج الجمعة,18 حزيران (يونيو) 2021 - 01:35
ريهام حجاج الفنانة المصرية حلت ضيفة في سهرة خاصة على قناة النهار المصرية، مع الإعلامية بوسي شلبي وتحدثت عن أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل "وكل ما نفترق" كما حرصت على الرد على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخرًا.
ريهام حجاج تتحدث مشوارها الفني وأهم أدوارها
وأكدت ريهام حجاج أنها وقعت في حب المسلسل منذ أن عُرض عليها، لافتة إلى أن العمل كان يحتاج تركيز في المشاهدة، وبذلك فيه مجهودًا كبيرًا، لافتة إلى أنها تلقت ردود أفعال جيدة كثيرًا طوال فترة عرض العمل.
وأوضحت أنها تحب العديد من أدوارها، ومن بينها دورها في مسلسل "يونس ولد فضة" كونها كانت تقدم فيه شخصية صعيدية، موضحة أنها تدرجت بشكل طبيعي في مشوارها الفني، حيث بدأت بأدوار صغيرة ثم شاركت كبار النجوم في بطولة أعمالهم الدرامية إلى أن وصلت لتقديم البطولات المطلقة.
ريهام حجاج تتغزل بزوجها
في سياق آخر أشادت ريهام حجاج بزوجها رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، وعبرت عن مدى حبهما الشديد لبعضهما البعض، ووصفته بكونه "كل شيء في حياتها ولا تستطيع الاستغناء عنه"، لافتة إلى أنها لم تكن تفكر في الزواج طوال الفترة الماضية، لكنها عندما قابلته ووجدت فيه كل الصفات التي تتمناها، رحبت بفكرة الزواج.
ريهام حجاج ترد على الانتقادات
وحرصت الممثلة المصرية على الرد على الانتقادات التي واجهت زواجها من محمد حلاوة، وأكدت أنه من المفترض ألا تحدث هذه الانتقادات خاصة وأنها لم تفعل أي شيء خاطئ، وأن حياتها الخاصة لا يحق لأحد التدخل فيها، وهو الأمر الذي جعلها تتجنب الرد على تلك الانتقادات وقت زواجها، مشيرة إلى أن الشهرة التي تتمتع بها دوت الخليج وزوجها، ربما دوت الخليج ما تسببت في تلك الانتقادات وقتها.
وشددت على أن زواجها من محمد حلاوة كان قد تم بعد فترة طويلة من طلاقه.
الجدير بالذكر أن أحدث أعمال ريهام حجاج كان مسلسل "وكل ما نفترق" الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل وأحمد فهمي وأيتن عامر وطارق عبد العزيز وآخرين.
أعداد مجلة دوت الخليج
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