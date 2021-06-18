صور رامي رضوان وإيمي سمير غانم والنجوم يكثفون الدعاء لدلال عبد العزيز بعد التطورات المبشرة في حالتها

دلال عبد العزيز الفنانة المصرية حالتها الصحية مازالت محل اهتمام الجمهور الذي يحرص على الاطمئنان عليها أولًا بأول، وواصلت أسرة الفنانة القديرة الدعاء لها بالشفاء العاجل.

إيمي سمير غانم تواصل الدعاء لوالدتها

إيمي سمير غانم ابنة الفنانة دلال عبد العزيز نشرت مجددًا صورة لوالدتها عبر حسابها على انستجرام، أقلقت من خلالها الجمهور، خاصة وأنها لم ترفقها بأي تعليقات، إلا أن قطاع كبير من جمهورها وزملائها بالوسط الفني واصلوا الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل، وتمنوا الرحمة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم.

وكان من بين من تفاعلوا مع تدوينة فيفي عبده ونادية الجندي وعبير صبري وغادة عبد الرازق ورانيا فريد شوقي وليلى أحمد زاهر ومحمود الليثي وغيرهم.

رامي رضوان يدعو لدلال عبد العزيز

كذلك حرص الإعلامي المصري رامي رضوان على الدعاء لدلال عبد العزيز والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، حيث نشر صورة للفنانة القديرة عبر انستجرام، وطالب الجميع بالدعاء لها، ووجه الشكر لكل من يسأل عنها، فقال: "اللهم اكتب لها شفاءا عاجلا لا يغادر سقما يا رب.. اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها و كل من تكرم بعمل عمره بإسمها.اللهم اشفها واشف كل مريض يا رب".

وتفاعل كذلك عدد كبير من النجوم مع تدوينة رامي رضوان ومن بينهم أحمد زاهر ومحمد محمود عبد العزيز ومحمد الشرنوبي وليلى أحمد زاهر وسارة عبد الرحمن وآخرين.

تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز

وكان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، قد كشف مؤخرًا عن تطورات مبشرة حول حالة الفنانة دلال عبد العزيز وأكد أنها بالرغم من احتياجها لجلسات الأكسجين إلا أنها بدأت في التماثل للشفاء بعد مرور أكثر من شهر ونصف على دخولها العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكان نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، قد رفض التعليق على حالة دلال الصحية أثناء مداخلة هاتفية له مع برنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدي، وقال إنه لن يعلق على حالتها بناء على طلب أسرتها، والتي طلبت أن تكون دوت الخليج المصدر الوحيد لأخبار دلال عبد العزيز.

ومن المعروف أن أحدث التقارير الطبية حول حالة دلال عبد العزيز الصحية أشارت إلى أنها تعاني من تليف في الرئة، وأن حالتها الصحية تشهد تحسنا خلال هذه الفترة لكنه ليس بالشكل المطلوب حيث تتحرك في الغرفة باستعمال كرسي متحرك، وتتلقى جرعات أكسجين، ويعمل الأطباء على متابعة الحالة الصحية للفنانة القديرة وتخفيف الآثار الناجمة بعد شفائها من فيروس كورونا.