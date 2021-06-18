وائل كفوري يشعل فقرته وإليسا تغني لمروان خوري ووردة في حفل الرياض .. شاهدوا

إليسا المطربة اللبنانية، أحيت مساء اليوم الخميس، أحدث حفلاتها الغنائية بمشاركة النجم وائل كفوري، ضمن حفلات الرياض بالمملكة العربية السعودية، وأشعل الثنائي الحفل بعدما قدم كل منهما مجموعة من أبرز أغانيهما.

إليسا تغني لمروان خوري في حفلها بالرياض

وبدأت إليسا فقرات الحفل بأغنيتها الشهيرة "وحشتوني"، والتي نالت تفاعل كبير من متابعيها، كما قدمت أغنية "كرهني" و"عايشالك" و"سهرنا يا ليل"، كما حرصت على تقديم أغنية زميلها الفنان مروان خوري "كل القصايد"، وأغنية "لولا الملامة" للفنانة الراحلة وردة و"نسم علينا الهوى" للفنانة فيروز، وذلك وسط حفاوة كبيرة من الحضور.

كذلك عبرت النجمة اللبنانية في لقاء مصور على هامش الحفل، عن مدى سعادتها بإحياء حفل جديد في المملكة العربية السعودية وأشادت بتفاعل الجمهور معها منذ الإعلان عن تفاصيل الحفل وترحيبهم الكبير بها، لافتة كذلك إلى سعادتها بما تقدمه الهيئة العامة للترفيه، وحرصها على التطور المستمر في الثقافة والفن.

وائل كفوري يشعل حفله بالرياض

فيما بدأ الفنان وائل كفوري فقرته الغنائية بالحفل، بأغنية "كلنا مننجر" التي طرحت مؤخرًا وهي تتر مسلسل "داون تاون"، وأغنية "عمري كله"، وأشعل وائل كفوري الحفل بمجموعة أخرى من أغانيه، وحرص الحضور والمتابعين على نشر مقاطع من الحفل عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

أبرز حفلات النجوم بالسعودية

ويعتبر هذا الحفل هو الحفل الجماهيري الأول لإليسا بعد توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، ويأتي حفل إليسا ووائل كفوري بعد عدة حفلات ناجحة في الرياض مؤخراً برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا ومن أبرزها حفلات محمد عبده ونبيل شعيل وأصالة ونجوى كرم وماجد المهندس.

كما تم الكشف عن عدة حفلات جديدة من المقرر إقامتها في الأسبوع المقبل بالرياض، ومن بينها حفل للفنان تامر حسني، وحفل آخر يجمع كل من عبد الله الرويشد وداليا مبارك وفهد الكبيسي، وكشفت شركة روتانا عن تفاصيل الحفلين الجديدين عبر حساباتها على السوشيال ميديا.