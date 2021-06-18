فيديو ريهام حجاج تعلن حملها بطفلها الأول من رجل الأعمال محمد حلاوة

ريهام حجاج الفنانة المصرية حلت ضيفة في سهرة خاصة على قناة النهار المصرية، مع الإعلامية بوسي شلبي وتحدثت عن أعمالها الفنية وكشفت بعض التفاصيل من حياتها الخاصة.

ريهام حجاج تعلن حملها

ريهام حجاج فاجئت الجمهور خلال الحلقة التي عرضت مساء أمس الخميس، بإعلانها حملها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، حيث وجهت بوسي شلبي سؤالًا لريهام عن حقيقة حملها واستقبالها فرد جديد في أسرتها الصغيرة قريبًا.

ريهام حجاج أكدت على صحة خبر حملها، لكنها عبرت عن مفاجأتها من سؤال الإعلامية المصرية، في حين أن بوسي شلبي أكدت أن معالم الحمل واضحة عليها.

ريهام حجاج تشيد بعلاقتها بأسرة زوجها

وكانت الحلقة قد تم تصويرها في نهاية شهر رمضان الماضي، أي أن ريهام اكتشفت حملها الأول خلال تصوير أحداث مسلسلها "وكل ما نفترق" الذي عرض خلال شهر رمضان وشارك في بطولته كل من عمرو عبد الجليل وأحمد فهمي وأيتن عامر وطارق عبد العزيز وآخرين، وهو ما يؤكد أنها تخطت الثلث الأول من الحمل الآن.

في السياق نفسه كشفت ريهام حجاج عن كونها تستمتع بالتواجد مع عائلة زوجها، ولفتت إلى أن علاقته بشقيقته لمياء جيدة جدًا، وتعتبرها صديقتها المقربة وليست شقيقة زوجها فقط.

مشوار ريهام حجاج

وفي بداية اللقاء كانت ريهام حجاج قد أكدت أنها وقعت في حب مسلسل "وكل ما نفترق" منذ أن عُرض عليها، لافتة إلى أن العمل كان يحتاج تركيز في المشاهدة، وبذلت فيه مجهودًا كبيرًا، لافتة إلى أنها تلقت ردود أفعال جيدة كثيرًا طوال فترة عرض العمل.

وأوضحت أنها تحب العديد من أدوارها، ومن بينها دورها في مسلسل "يونس ولد فضة" كونها كانت تقدم فيه شخصية صعيدية، موضحة أنها تدرجت بشكل طبيعي في مشوارها الفني، حيث بدأت بأدوار صغيرة ثم شاركت كبار النجوم في بطولة أعمالهم الدرامية إلى أن وصلت لتقديم البطولات المطلقة.