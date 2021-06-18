فيديو أحلام تحتفل بعيد زواجها الـ18 بلقطات مميزة ورسالة رومانسية لزوجها: " هدية ربي لي"

أحلام النجمة الإماراتية احتفلت اليوم الجمعة الموافق 18 يونيو بعيد زواجها الـ18، ووجهت لزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري رسالة رومانسية عبر حسابها على انستجرام، نالت تفاعل قطاع كبير من جمهورها.

أحلام تحتفل بعيد زواجها من مبارك الهاجري

أحلام الشامسي نشرت عبر انستجرام مقطع فيديو يوثق العديد من اللقطات الرومانسية بينها وبين زوجها طوال الفترة الماضية، سواء لحظة استقبالها له بالمطار، أو خلال التقاط فيديو رومانسي طريف على أنغام إحدى أغنياتها، وعبرت عن مدى سعادتها وحبها لزوجها، تزامنًا مع الاحتفال بعيدد زواجهما.

رسالة رومانسية من أحلام لزوجها

أحلام علقت كذلك على مقطع الفيديو الرومانسي برسالة وجهتها لزوجها في عيد زواجهما، وقالت: "تمرد قلبي بحبك كسر حاجز كسر قانون.. كل عام وانت هدية ربي لي كل عام وانت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي واخوي وابوي وصديقي وظهري".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع فيديو أحلام، وهنأوها بعيد زواجهما، ومن بينهم عدد من زملائها بالوسط الفني والإعلامي مثل لجين عمران التي علقت قائلة: "الله يسعدكم ويحميكم ويحفظكم لبعض"، فيما علقت الفنانة عبير صبري برسوم تعبيرية عبارة عن قلوب.

أحدث نشاطات أحلام على مواقع التواصل الاجتماعي

في سياق آخر كانت أحلام قد حرصت على الاحتفال بعودة شريهان للتمثيل مجددًا ونشرت صورة للفنانة الشهيرة من كواليس مسرحية "كوكو شانيل" عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، وعلقت قائلة: عودا حميدا يا ملكة"، لترد عليها شريهان في قائلة: "مكانتك في قلبي أكبر من كبيرة".

الجدير بالذكر أيضًا أن أحلام، أطلقت منذ أيام تحديًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحدث أعمالها الغنائية "تمرد"، ونشرت مقطع فيديو بصوتها وهي تغني كلمات الأغنية من دون موسيقى، وطلبت من متابعيها إرسال مقاطع فيديو وهم يغنون كلمات الأغنية من دون موسيقى أيضًا وأفضل ثلاث أصوات ستقوم بنشرها عبر حسابها بانستجرام.



