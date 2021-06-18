صورة معتصم النهار في المستشفى تثير الجدل ومصدر مقرب يوضح التفاصيل

معتصم النهار الفنان السوري أثار قلق جمهوره على حالته الصحية بعدما نشر المخرج جو بو عيد على انستجرام، صورة للفنان وهو يرقد داخل المستشفى، وأثار التساؤلات حولها بسبب تعليقه عليها، حيث قال: "الحمد لله على سلامتك أخي معتصم انشالله لا ترى مكروهًا".

معتصم النهار يثير قلق الجمهور حول حالته الصحية

معتصم النهار زاد من تساؤلات وحيرة جمهوره، بعدما أعاد نشر الصورة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام وعلق بقوله: "الله يسامح الذي كان السبب.. صالون زهرة، وهو ما فسره الجمهور بأن النجم السوري تعرض للإصابة خلال تصويره أحدث أعماله، وهو مسلسل "صالون زهرة" مع النجمة نادين نسيب نجيم.

حقيقة دخول معتصم النهار للمستشفى

ثم عاد معتصم النهار وحذف الصورة من حسابه بعد حالة الجدل التي حدثت، وهو ما دفع المخرج جو بو عيد، مخرج "صالون زهرة" يعود ويوضح حقيقة الأمر ويؤكد عبر حسابه على انستجرام أن الصورة دوت الخليج مجرد مشهد كان يتم تصويره ضمن أحداث العمل، وأن معتصم النهار بخير ولم يتعرض لأي إصابة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "صالون زهرة" يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، ومنهم طوني عيسى وزينة مكي ونهلا داوود وغيرهم وهو من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد وإنتاج صباح إخوان.

تفاصيل مسلسل "صالون زهرة"

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي من 15 حلقة، حول أربعة نساء لكل واحدة منهن مشاكلها الخاصة، بالاضافة الى امتلاك نادين صالون تجميل نسائي باسم "صالون زيزي" ومن هنا تبدأ القصص المشوقة.

وكانت مؤلفة العمل نادين جابر، قد كشفت بعض التفاصيل من خلال لقاء إعلامي، وأكدت أن الفنان اللبناني معتصم النهار سوف يقدم دورًا جديد تمامًا عليه في المسلسل، لا يشبه ما قدمه من قبل، ولفتت إلى أن نادين نسيب نجيم دوت الخليج الأخرى شخصية تتمتع بخفة ظل وأن دورها سيكون جديدًا كذلك، وعن فكرة توظيف جروح وندبات نادين نجيم الناتجة عن الحادث الذي تعرضت له في انفجار بيروت، في أحداث العمل الجديد، أوضحت كاتبة المسلسل أن هذا الأمر كان مطروحًا في البداية عندما كانت الندبات ظاهرة بشكل واضح.

وأضافت أنه حاليًا نادين نجيم باتت أفضل كثيرًا وأصبحت لا تعاني من أثار أي جروح، فبالتالي تم إلغاء فكرة توظيف جروحها في الأحداث، كما نفت نادين جابر فكرة تسليط الضوء على انفجار بيروت ضمن أحداث مسلسل "صالون زهرة".

وكانت نادين نسيب نجيم قد تعاونت مع معتصم النهار عام 2019 من خلال مسلسل "خمسة ونص" الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك في بطولته كذلك النجم قصي خولي وعدد من النجوم.