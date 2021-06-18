نور عمرو دياب توجه رسالة جديدة لـ دينا الشربيني ووالدتها تمازحها في بث مباشر: "اتكلمي عربي"

نور عمرو دياب تحرص باستمرار على التواصل مع متابعيها والتفاعل معهم، حيث قررت مؤخرًا الظهور في مقطع فيديو مباشر والإجابة عن تساؤلاتهم حول نظام حياتها وسبب عدم نزولها مصر مؤخرًا.

سبب عدم مجيء نور عمرو دياب إلى مصر

نور عمرو دياب أكدت في الفيديو المباشر الذي اتسم بالمرح أيضًا، أكدت أن سبب عدم نزولها إلى مصر وإقامتها في لندن طوال الفترة الماضية، هو فيروس كورونا، الذي تسبب في حالة الإغلاق التام هناك، ومنعها من رؤية أسرتها لفترة طويلة.

نور عمرو دياب تؤكد على حبها لدينا الشربيني

الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، حرصت كذلك على إظهار حبها للفنانة دينا الشربيني بالرغم من انفصالها عن والدها مؤخرًا، وعند سؤال أح الجمهور لها عما إذا كانت تحبها أم لا، أجابت نور بتأكيدها على حبها لها بدون تردد.

نور ابنة الفنان عمرو دياب، حرصت أيضًا على مفاجأة متابعيها بدخول والدتها الفنانة شيرين رضا في البث المباشر، إلا أن الأخيرة قررت عدم الظهور، واكتفت بالظهور صوتيًا فقط في أثناء تواجدها في المنزل بمصر.

شيرين رضا تمازح ابنتها في بث مباشر

شيرين رضا ظلت تمازح ابنتها طوال مدة بث الفيديو كما طالبتها بالتحدث باللغة العربية حتى يستطيع الجميع أن يفهمها، وهو ما بررته نور بأن لغتها العربية ضعيفة بسبب إقامتها المستمرة خارج مصر، واعتيادها على التحدث بالإنجليزية باستمرار.

الجدير بالذكر أن نور عمرو دياب احتفلت قبل حوالي أسبوع بعيد ميلادها وتلقت التهاني من قبل عدد من المتابعين، إضافة إلى والدتها الفنانة شيرين رضا التي نشرت صورة لابنتها على انستجرام وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد يا نونو.. أتمنى أن تتحقق أحلامك كلها.. أحبك كثيرا جدا"، وعلقت نور على تهنئة والدتها بعيد ميلادها وقالت: "أحبك كثيرًا يا ماما".

كما حرصت دينا الشربيني على معايدة نور عمرو دياب ونشرت عبر حسابها على انستجرام صورة لنور عمرو دياب إبنة الفنان عمرو دياب من زوجته السابقة الفنانة شيرين رضا، وعلقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأكثر فتاة جميلة من الداخل والخارج .. أتمنى لكي كل السعادة والنجاح .. أنتي تستحقين الأفضل حبيبتي.. وتعلمين كم أحبك".