صور النجوم يقضون أيامهم بالقرب من أحبائهم الراحلين بالمقابر وبينهم إيمي سمير غانم

مر اليوم الجمعة بشكل صعب على العديد من النجوم الذين حرصوا على زيارة قبور أحبائهم الذين فقدوهم خلال الفترة الماضية، وكان في مقدمة هؤلاء النجوم الفنانة إيمي سمير غانم التي قامت بزيارة قبر والدها الراحل للأسبوع الرابع، كما زارت كذلك الفنانة إيمان العاصي قبر والدها بعد يومين فقد من وفاته.

إيمي سمير غانم تزور قبر والدها للأسبوع الرابع

إيمي سمير غانم منذ ما يقارب الـ4 أسابيع على وفاة والدها سمير غانم وهي تحافظ على زيارة قبره بشكل أسبوعي وتحديدا في كل يوم جمعة، وتحرص النجمة المصرية على نشر بعض من الصور والفيديوهات لها أثناء الزيارة، حيث نشرت فيديو جديد من داخل المقابر عبرت فيه عن حالة الاشتياق للراحل سمير غانم فكتبت: "بحبك"، وتداول العديد من محبيها الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وساندوا الفنانة المصرية التي لا تزال تعيش أوقات صعبة بسبب حزنها على فقدان الفنان الكبير.

إيمان العاصي في المقابر بعد يومين من رحيل والدها

إيمان العاصي نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" صورة من زيارتها لقبر والدها الراحل اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين فقط من رحيله حيث توفي يوم الأربعاء 16 يونيو، كما نشرت كذلك صورة له علقت عليها فكتبت: "حبيبي".

إيمان العاصي ومنذ رحيل والدها وهي تعيش حالة حزن عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد نشرت في الساعات الماضية رسالة مبكية عبر "انستجرام" دعت فيها للراحل فكتبت: "الله يرحمك يا نور عيني الله يا حبيبي قلبي يا اغلي حاجه عندي، وحشتني قوي، اللهمّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النّار".

هيا عبدالسلام تدعو لوالدها الراحل عبدالسلام مقبول

هيا عبدالسلام المخرجة والفنانة الكويتية نشرت العديد من الأدعية وكذلك الصور عبر حسابها على "انستجرام" لوالدها الراحل الفنان التشكيلي عبدالسلام مقبول الذي توفي يوم الجمعة الماضي 11 يونيو، عن عمر يناهز الـ68 عاما، فكتبت: "اللهم في يوم الجمعة ارحم عبدك (عبدالسلام مقبول) عدد ما صلي عبادك وعدد ما رفعت الأيادي لدعائك ورجائك، اللهم اغفر له واسكنه فسيح جناتك".

هيا عبدالسلام قد وجهت الشكر في الأيام الماضية لكل من قدم لها التعازي في وفاة والدها، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة قالت فيها: "نتقدم بالشكر والتقدير لكل من قدم لنا التعزية والمواساة في وفاة فقيدنا المرحوم بإذن الله عبدالسلام مقبول، إن كان بالحضور او الاتصال او ارسال الرسالة او البرقية او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، نسأل الله أن يحفظكم ويجنبكم كل مكروه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ريان طلال غابر ابن الملحن السعودي الراحل طلال غابر، نشر أيضا صورة من أمام قبر والده عبر حسابه على "تويتر"، عبر فيها عن ألم الفقدان الذي يعيشه بعد رحيل والده الذي اعتبره الشخص الدعم لابنائه دائما، وكشفت الصورة حالة الحزن العميق الذي يعيشه ريان طلال غابر ،حيث ظهر جالسا أمام القبر وكتب تعليقا على الصورة قال فيها: "عندما تدفن ابوك وترحل تأكد بأنك تدفن آخر انسان كان همه انه يشوفك أحسن منه".