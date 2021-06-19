أحمد حلمي يرقص ويغني مع ابنته لي لي في فيديو طريف على "تيك توك"

لي لي حلمي ووالدها النجم المصري أحمد حلمي خطفا الأنظار بعد ظهورهما معا في أكثر من فيديو طريف عبر تطبيق "تيك توك" وقد حظى هذا الظهور بتفاعل واسع من محبي الفنان المصري.

أحمد حلمي في فيديو طريف مع ابنته لي لي

لي لي أحمد حلمي نشرت عبر حسابها على "تيك توك" أكثر من فيديو طريف يجمعها بوالدها الفنان أحمد حلمي الذي ظهر مع ابنته وهو يرقص في فيديو أمام المنزل، كما ظهر الثنائي في فيديو آخر داخل السيارة وهما يرقصان على أنغام إحدى أغاني فريق "مادكون" النرويجي، ونال الفيديو إعجاب كبير من قبل متابعي لي لي أحمد حلمي على "تيك توك" وتحديدا بعد ظهور والدها معها والذي دائما ما يساند ابنته في العديد من الخطوات التي تقوم بها في حياتها.

@lilzbilz111 ok ok bet it dad♬ Beggin' - Måneskin

مساندة كبيرة من أحمد حلمي لابنته لي لي

أحمد حلمي حصدت الفيديوهات التي ظهر بها مع ابنته أكثر من 550 ألف مشاهدة عبر حسابها الرسمي على "تيك توك"، كما يعد هو الظهور الأول له معها على حسابها الذي يحظى بمتابعة أكثر من 144 ألف متابع، النجم المصري قد ظهر في الأسابيع الأخيرة مع لي لي أثناء المعرض الذي شاركت فيه لعرض منتجاتها التي صنعتها بنفسها، وظهر حلمي في الصور برفقة زوجته منى زكي وابنتهما وهما يقدمان الدعم لها في تجربتها الجديدة، وعبر أحمد حلمي عن مدى فخره بابنته، ومازحها في الصور التي نشرها وأكد أن ابنته لن تقوم بمعاملته بشكل خاص، وتقدم تخفيضًا له على المنتجات التي تبيعها، بل أنه سوف يحصل على "تي شيرت" مجانًا.

جدل صورة أحمد حلمي وكريم عبدالعزيز

أحمد حلمي نشر في الأيام الماضية صوراً له مع الفنان كريم عبد العزيز بعد حضورهما احدى المناسبات، وعلق أحمد حلمي على الصورة بطرافة وطلب من متابعيه إختيار تعليق يليق بالصورة، وقال:" حد عنده تعليق اكتبه علي الصورة دي؟ وهكتب اسمه عليه"، ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من الجمهور والنجوم، وعلق عدد منهم على الصورة ومنهم ياسمين عبد العزيز، وأحمد زاهر، ونور وغيرهم، في حين علقت منى زكي ووصفتهما بأفضل صديقين لها.

وكان المخرج بيتر ميمي قد قدم مع كريم عبد العزيز مسلسل "الاختيار 2" في موسم رمضان الماضي، وشارك أحمد حلمي كضيف شرف في احدى حلقات المسلسل، وتردد بعد انتهاء المسلسل أن هناك احتمال لتقديم جزء ثالث من بطولة كريم عبد العزيز مع أحمد حلمي، إلا ان الشركة المنتجة للمسلسل لم تؤكد حقيقة هذه التكهنات، وحظى المشهد الذي قدمه كريم عبد العزيز مع أحمد حلمي في المسلسل بتفاعل كبير بعد لقائهما الفني بعد أكثر من 20 عام من آخر عمل لهما معاً.