هند البحرينية تبكي بعد إصابة والدتها بفيروس كورونا:"الخوف يتسبب في تدهور حالتها"

هند البحرينية كشفت عن إصابة والدتها بكورونا في الأيام الماضية، مما تسبب في نقلها إلى المستشفى، كما تحدثت الفنانة البحرينية عن الوضع الصحي لوالدتها وأكدت أنها بحاجة إلى الدعاء.

هند البحرينية تكشف عن إصابة والدتها بفيروس كورونا

هند البحرينية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو كشفت من خلاله عن إصابة والدتها بفيروس كورونا ونقلها إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، كما وجهت الشكر للأطباء في البحرين الذين يحاولون بكل الطرق مساعدة المرضى بالفيروس ومواجهته فقالت: "سامحوني على ظهوري بهذا الشكل، لكن حالتي لا تسمح بظهوري بشكل مختلف، ارغب في هذا الفيديو أن أقدم كل الشكر للأطباء في البحرين على المجهود الكبير الذي يقدمونه، والدتي مصابة بكورونا وهذا هو اليوم السادس لها، وتم نقلها إلى المستشفى".

هند البحرينية: "الخوف لدى والدتي يتسبب في تأخر شفائها"

هند البحرينية تحدثت في الفيديو وهي تبكي بسبب حالة والدتها التي أوضحت أنها تعاني من خوف شديد من المستشفيات، مما يشكل عليها ضغط يتسبب في عدم استجابتها للعلاج بالشكل المطلوب، مما جعل الأطباء يطلبون من أسرتها التدخل من أجل أن تساعدهم بتخفيف حالة الخوف لديها ومواجهة الفيروس.

فقالت هند البحرينية: "والدتي لديها خوف شديد من المستشفى بالإضافة للوضع الخاص بكورونا لذلك يؤثر هذا الخوف فى مدى استجابتها للعلاج، ويطلب منا الأطباء أن نتدخل في إقناعها بأن تساعدهم وحاولنا، لكن الخوف يسيطر عليها بشكل كبير، وتدهورت حالتها وكان من الضروري نقلها للعناية المركزة لكن نتيجة خوفها قام الأطباء بنقل الأجهزة الخاصة بالعناية المركزة إلى غرفتها خوفا عليها من تدهور حالتها أكثر في حال دخولها غرفة العناية".

هند البحرينية تطلب الدعاء لوالدتها

هند البحرينية أكدت كذلك أن عدم وجودها واخواتها بجوار والدتها في هذه الأزمة يجعلها تعيش مرحلة صعبة، لذلك طلبت من الأطباء أن يكونوا مثل ابنائها ويحاولون مساندتها والتهوين عليها الوحدة التي تعيشها من أجل أن تتجاوز هذه المرحلة الصعبة من مرضها.

كما طلبت الدعاء لوالدتها فقالت هند البحرينية: "عدم وجودنا أنا واخوتي بجوار والدتي يؤثر عليها خصوصا مع حالة الخوف التي تعيشها، لذلك اطلب من الأطباء الذين يتواجدون بجوارها أن يكونوا مثل ابنائها ويساندوها في هذه اللحظات، واوجه الشكر للمرة الثانية للطاقم الطبي، يارب يشفى كل مريض، وضعنا صعب داخل أسرتي لذلك أطلب من الجميع أن يدعو لوالدتي".

يذكر أن الفنانة هند البحرينية قد اصيبت بفيروس كورونا في شهر مارس 2020، واستطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة وعادت من جديد لنشاطها الفني.