إليسا تعلق على نجاح حفلها بالرياض واستقبال الجمهور السعودي لها..فيديو

إليسا احتفلت بنجاح حفلها الذي أقيم أمس الخميس في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات الرياض التي تنظم من قبل شركة "روتانا" وبرعاية الهيئة العامة للترفيه.

إليسا تحتفل بنجاح حفلها في الرياض

إليسا نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو من حفلها بالعاصمة السعودية الرياض والذي قامت بإحيائه بالمشاركة مع النجم وائل كفوري، واحتفلت إليسا بنجاح الحفل وردود الفعل الإيجابية عليه خلال الساعات الماضية حيث تصدر اسم الفنانة اللبنانية محركات البحث في أكثر من دولة عربية.

إليسا ظهرت في الفيديو الذي نشرته وهي تغني أغنية "كرهني"، بينما تفاعل الجمهور معها بشكل واسع، حيث قام بالغناء وترديد كلمات الأغنية، وأشادت إليسا باستقبال الجمهور وغنائه، كما وصفت الحفل بالرائع فكتبت: "يا له من حفل رائع في الرياض الليلة الماضية"، وقد بلغ عدد مشاهدي الفيديو الذي نشرته إليسا أكثر من نصف مليون بعد ساعات قليلة من طرحه.

إليسا تتلقى الإشادات

إليسا حصدت كذلك إعجاب وإشادة مجموعة من زملائها بعدما قامت بنشر الفيديو، وكان من بينهم الفنانة هيفاء وهبي، والمنتج طارق كرم، النجمة اللبنانية احتفلت أيضا عبر حسابها على "تويتر" بنجاح الحفل ونشرت العديد من الفيديوهات والمقاطع منه، والذي قدمت فيها مجموعة كبيرة من أجمل أعمالها الغنائية، كما حرصت على تقديم أغنية زميلها الفنان مروان خوري "كل القصايد"، وأغنية "لولا الملامة" للفنانة الراحلة وردة و"نسم علينا الهوى" للفنانة فيروز، وذلك وسط حفاوة كبيرة من الحضور.

حفلات جديدة للنجوم في الرياض

يعتبر حفل إليسا بالرياض هو الحفل الجماهيري الأول لها بعد توقف بسبب أزمة فيروس كورونا، ويأتي حفل إليسا ووائل كفوري بعد عدة حفلات ناجحة في الرياض مؤخراً برعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا، ومن أبرزها حفلات محمد عبده ونبيل شعيل وأصالة ونجوى كرم وماجد المهندس.

كما تم الكشف عن عدة حفلات جديدة من المقرر إقامتها في الأسبوع المقبل بالرياض، ومن بينها حفل للفنان تامر حسني، وحفل آخر يجمع كل من عبد الله الرويشد وداليا مبارك وفهد الكبيسي، وكشفت شركة روتانا عن تفاصيل الحفلين الجديدين عبر حساباتها على السوشيال ميديا، ومن المقرر أن يبدأ بيع تذاكر حفل الفنان عبدالله الرويشد بداية من غدا السبت.