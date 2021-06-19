اليوم.. النجم الكوميدى أحمد مكى يحتفل بعيد ميلاده

يحتفل النجم أحمد مكى بعيد ميلاده، اليوم السبت، حيث إنه من مواليد عام 1978، وولد فى الجزائر بمنطقة وهران لوالد جزائرى وأم مصرية، لكنه انتقل للعيش فى مصر بحى الطالبية، وتخرج من معهد السينما قسم إخراج، وبدأ حياته بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، وشارك بعد ذلك كممثل بدور صغير فى فيلم "ابن عز" مع علاء ولى الدين ثم فيلم "تيتو" مع أحمد السقا.

أخرج أحمد مكى أول فيلم سينمائى له وهو "الحاسة السابعة" والذى شارك فى تأليفه وكان من بطولة أحمد الفيشاوى ورانيا الكردى، ثم قدم شخصية "هيثم دبور" فى سيت كوم "تامر وشوقية" وأعاد تقديمها فى فيلم "مرجان أحمد مرجان" مع الزعيم عادل، لتحقق الشخصية نجاحاً واسعاً وجعلته يقدمها فى فيلم من بطولته بعنوان "إتش دبور" ويخوض به أولى بطولاته المطلقة.

حقق فيلم "إتش دبور" إيرادات كبيرة فى شباك التذاكر لينطلق مكى بعد ذلك فى السينما كواحد من أبرز النجوم على الساحة، ببطولته أفلام "طير إنت" وقدم فيه العديد من الشخصيات الكوميدية، و"لا تراجع ولا استسلام"، و"سيما على بابا"، و"سمير أبو النيل" وابتعد عن السينما على مدار الـ7 سنوات الماضية بسبب عدم تحقيقه النجاح المنتظر فى آخر فيلمين على مستوى شباك التذاكر.

حقق أحمد مكى نجاحاً كبيراً فى الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "الكبير أوى" بأجزائه الستة التى بدأها عام 2010 وأصبح من أفضل المسلسلات الكوميدية التى قدمت فى السنوات الأخيرة، وتسبب في شهرة كبيرة لكل المشاركين فيه، ثم قدم مكى مسلسل "خلصانة بشياكة" مع شيكو وهشام ماجد، وأخيراً قدم مسلسل "الاختيار 2" مع كريم عبد العزيز فى رمضان الماضى، وحقق به نجاحاً كبيراً رغم ابتعاده عن الكوميديا التى اعتاد عليها.