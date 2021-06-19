يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفل غنائى فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، ويبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والمقرر أن يقدم نجم الجيل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى.
في جانب آخر ينتظر النجم تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "مش أنا" في دور السينما يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجارى، والذى ينتظره قطاع كبير من محبيه في مصر والوطن العربى، وينافس ضمن في موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك.
من ناحية أخرى كان قد تخطى برومو فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى 12 مليون مشاهدة على موقع يويتوب، حيث ظهر به تامر بشكل مختلف لفت انتباه الجميع، وكان قد تصدر البرومو مؤخرا مؤشرات البحث.
وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".
فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النجم تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا فى السعودية.. 24 يونيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.