النجم تامر حسنى يحيى حفلا غنائيا فى السعودية.. 24 يونيو

يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفل غنائى فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل، ويبدأ الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والمقرر أن يقدم نجم الجيل باقة متنوعة ومميزة من أشهر أغنياته التى قدمها خلال مشواره الغنائى.

في جانب آخر ينتظر النجم تامر حسنى عرض فيلمه الجديد "مش أنا" في دور السينما يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو الجارى، والذى ينتظره قطاع كبير من محبيه في مصر والوطن العربى، وينافس ضمن في موسم الصيف وعيد الأضحى المبارك.

من ناحية أخرى كان قد تخطى برومو فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسنى 12 مليون مشاهدة على موقع يويتوب، حيث ظهر به تامر بشكل مختلف لفت انتباه الجميع، وكان قد تصدر البرومو مؤخرا مؤشرات البحث.

وتدور قصة فيلم "مش أنا" حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسنى وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، بالاضافة لعدد كبير من الفنانين، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.