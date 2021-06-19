وفاة الفنان سيد مصطفى عن عمر 65 عامًا

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية خبر وفاة الفنان سيد مصطفى، صباح اليوم السبت 19 يونيو، عن عمر ناهز 65 عامًا.

ولم يكشف منير مكرم، عبر صفحته على فيسبوك، أي تفاصيل حول تشييع جنازة الفنان سيد مصطفى، أو أسباب الوفاة، واكتفى بنشر صورة الراحل، وعلق عليها قائلًا: «الدوام لله.. سيد مصطفى».

أزمة سيد مصطفى قبل وفاته

كان الفنان سيد مصطفى، كشف في 2019 أزمة مرت به، إذ أكد أنه متوقف عن العمل منذ أحداث ثورة 2011، مشيرا إلى أنه يعد من أقدم الممثلين.

وعلق الفنان سيد مصطفى خلال تصريحات تليفزيونية، قائلا "أنا بقالي 66 سنة بمثل" منذ أن كنت في الخامسة من عمري في فيلم "جعلوني مجرما".

وأضاف مصطفى، أن الجميع يعلم أنه متوقف عن العمل وأنه واحد من علامات وأعمدة التمثيل في مصر وعمل مع جميع النجوم ومن أبرزهم عادل إمام ونور الشريف ومحمود عبد العزيز.

حقيقة مرض الفنان سيد مصطفى وأزمته المالية

في خلال عام 2019، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك منشورا يفيد بتعرض الفنان سيد مصطفى إلى أزمة مادية وصحية وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا خلال الساعات القليلة الماضية.

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية أن الفنان سيد مصطفى غير مقيد بالنقابة وليس على قوتها وبالتالى ليس له أى حقوق أو التزامات تلزم النقابة تجاهه.

وأضافت نهال عنبر قائلة: ان ما يتم تداوله غير صحيح ومنشور قديم تداول فى عام 2015 وكشف الفنان سيد مصطفى انه غير دقيق وبعيد تماما عن الواقع حيث يعيش ميسور الحال ولديه ما يمكن ان يعينه على مرضه.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك مبالغة شديدة جدا من جانب البعض حول مرض الفنان سيد مصطفى، مشيرا إلى أن حالته جيدة، ولا توجد أي مشكلة لدى سيد مصطفى.

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أنه سيلتقي الفنان سيد مصطفى غدًا في مكتبه، مشيرا إلى أنه يتواصل معه بشكل دائم إذا احتاج إلى شيء.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة لن تتأخر عن أي شخص، مشيرا إلى أن الفنان سيد مصطفى إذا احتاج أي شيء فستعمل النقابة على تنفيذه دون أي مشكلة.