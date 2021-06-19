فيديو تامر حسني يغني "الليلة يا سمرا" مع محمد منير ومحمد رمضان

تامر حسني ومحمد منير ظهرا في حفل خطوبة أقيم في الساحل الشمالي بمصر بحضور جمع كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي من بينهم الفنان محمد رمضان وبسمة وهبة.

تامر حسني يغني مع محمد منير "الليلة يا سمرا"

تامر حسني ومحمد منير تداول مستخدمي وسائل التواصل فيديو يجمعهما في حفل خطوبة أقيم في الساحل الشمالي بمصر، وظهر في الفيديو الفنان تامر حسني وهو يغني أحد أغاني محمد منير الشهيرة "الليلة يا سمرا" ليبدأ الأخير في الغناء مع النجم المصري، كما ظهر في الفيديو الفنان محمد رمضان الذي رقص على الأغنية التي تفاعل معها أيضا كل من السيناريست مدحت العدل، والإعلامية المصرية بسمة وهبة، وقد شهد الحفل حضور جمع كبير من النجوم منهم الفنانة يسرا، والفنان أحمد سعد.

بسمة وهبة عن محمد منير: "بحبك وبحترمك وبنتشرف بيك"

بسمة وهبة نشرت أكثر من صورة عبر حسابها على "انستجرام" أثناء لقائها مع الفنان محمد منير في حفل الخطوبة، وأشادت الإعلامية المصرية بالحوار الذي جمعها مع الفنان المصري الكبير وشخصيته، وأكدت على كامل احترامها وتقديرها له، وتمنت له دوام الصحة، فكتبت بسمة وهبة: "كينج في صوتك وكينج في حوارك وكينج في شخصيتك ومهما مين كان ايه انت الكينج، يا كينج بحبك وبحترمك وبنتشرف بيك يا ابن مصر يا اصيل الله يديك الصحة ويخليك لينا"، كما نشر الفنان المصري أحمد سعد أكثر من صورة تجمعه مع النجوم في الحفل وكان من بينهم الفنانة يسرا والنجم محمد رمضان.

محمد منير ينافس بألبومه في موسم الصيف

محمد منير فاجئ الجمهور في الأيام الماضية بالعودة لاستكمال طرح أغاني ألبومه الجديد "باب الجمال" بعد فترة توقف مؤخراً، وطرح فيديو أغنيته الجديدة "اللي باقي من صحابي" على قناته بـ"يوتيوب"، والتي لاقت تفاعل كبير من الجمهور بسبب عودة منير لأغاني ألبومه وكذلك موضوع الأغنية المؤثر عن الصداقة والذكريات القديمة، وهي من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

ومن المقرر أن يطرح محمد منير الفترة المقبلة عدة أغاني جديدة من ألبومه "باب الجمال" بالتزامن مع موسم الصيف وعيد الأضحى، حيث قد طرح من الألبوم عدة أغاني مثل "باب الجمال"، و"فينك يا حبيبي"، و"اللي باقي من صحابي"، ومن أبرز الأغاني الجديدة "أنا رايق" كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار، وتوزيع أسامة الهندي، و"ذوق" كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا، و"مسألة السن" كلمات صلاح فايز، وألحان هاني شنودة، وتوزيع رومان بونكا وغيرها.