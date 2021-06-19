في عيد الأب تعرفوا على نجوم محرومين من رؤية أبنائهم ..أحمد عز وأحمد الفيشاوي أشهرهم

في عيد الأب 2021، يعيش العديد من الآباء المشاهير حرماناً من نوع آخر، حرماناً من أبنائهم اما لأسباب شخصية تتعلق بهم أو لأسباب خارجة عن إرادتهم، فدعونا نلقي نظرة على أبرز قصصهم بمناسبة حلول عيد الأب 2021.

أحمد الفيشاوي وابنته لينا

الفنان أحمد الفيشاوي الذي دخل قبل سنوات طويلة في دوامة قضية النسب التي رفعتها ضده زوجته هند الحناوي واستطاعت أن تثبت حقها بنسب ابنتها منه، هو محروم اليوم مع أسرته من رؤية طفلته "لينا" بعد أن امتنع عن دفع نفقة معيشتها خلال السنوات الفائته، كذلك فشل قبل عامين في محاولته لضم ابنته لحضانته أوحضانة والدته النجمة سمية الألفي حيث أن طلبه رفض من قبل محكمة الأسرة بمصر.

أحمد الفيشاوي يحاول حاليا تعويض أبوته المفقودة لإبنته "لينا"، بتدليل ورعاية "ليليان" ابنة زوجته ندى الكامل حيث ظهر معها سابقا بلقطات مرحة واحتفل بعيد ميلادها بطريقة مميزة عكست العلاقة الجيدة التي تربطه بإبنة زوجته.

أحمد عز وتوأمه زين وعز الدين

رغم مواصلة أحمد عز مجبراً بقرار من المحكمة على دفع النفقات الكبيرة لتوأمه "عز الدين وزين الدين" من الفنانة زينة، لكنه لا يتواصل معهما مع العلم بأن المحكمة أقرت نسبه اليهما.

وتعتبر أزمة أحمد عز وزينة من أشهر قضايا النسب وأكثرها جدلاً في الوسط الفني، وكانت قد ابتدأت عام 2007 حين فاجأت الفنانة الجميع بالعودة من الخارج بعد إنجابها توأمها عز الدين وزين الدين، مؤكدة أن والدهما هو الفنان أحمد عز، الذي تزوجته بعيدا عن الإعلام.

أحمد عز بدورة يؤكد عدم نسب التوأم له، كما رفض الاعتراف بزواجه، ما جعل زينة ترفع دعوى قضائية استمرت سنوات في المحاكم، وسط رفض الأول الخضوع لتحليل الـ"دي إن إيه"، لإثبات أو نفي أبوته للتوأم، فيما أصدر القضاء حكمه بصحة النسب، ومن ثم الزواج، وتم كتابة شهادة ميلاد التوأم باسم الأب أحمد عز، هذا وتحصل زينة على نفقة شهرية كبيرة من احمد عز ترفع معدلها مع زيادة مصاريف الطفلين.

سامو زين وابنته "اليكس"

الفنان سامو زين محروم من رؤية ابنته الكبرى "أليكس" التي ابتعد دون إرادته عنها بعد انفصاله عن والدتها، حيث عاشت طفلته بعيدًا عنه لسنوات، ولكنه رغم ذلك يحرص باستمرار على معايدتها في عيد ميلادها والتعبير عن اشتياقه لها.

ومن المعروف أن ابنة سامو زين تعيش في إنجلترا، منذ انفصاله عن والدتها التي رفضت أن تستقر معه في مصر وفضّلت البقاء هناك، وكان سامو قد ارتبط بفتاة تكبره في السن، عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا، وأنجب منها طفلته أليكساندرا، وانفصل الثنائي وقررت ابنته العيش رفقة والدتها.

سامو زين يعبر دائما عن اشتياقه لابنته ويحرص على معايدتها في عيد ميلادها حيث كتب لها في احدى المرات :"عزيزتي أليكس، لقد أحببتك في ذلك الوقت وسوف أحبك دائمًا ابنتي الجميلة.. عيد ميلاد سعيد إلى الحب الوحيد في حياتي أليكسندرا ابنتي الحلوة.. حلمي هو أن أراك وأمسك بك بين ذراعي وأخبرك كم اشتقت لك ومدى شعوري تجاهك وكم اشتاق لك".

الملحن الكويتي فهد وابنه

الموزع والملحن الكويتي فهد الذي تزوج الفنانة أنغام عام 2004 ثم انفصل عنها بعد 3 سنوات، لا يمكنه رؤية ابنه منها "عبد الرحمن " بعدما احتفظت أنغام بحق حضانة ابنهما بعد انفصالها عنه وطلبها الخلع منه.

زوج نوال الزغبي وتوأمه

الخلافات بين نوال الزغبي وطليقها إيلي ديب تجددت قبل عامين وتحديدا عام 2019 عندما أعلن الأخير على صفحته الخاصة على "فيسبوك" بأنه لا يستطيع رؤية نجليه التوأم وهنّأهما بعيدهما الثامن عشر برسالة طويلة مؤثرة.

وكتب ايلي ديب لنجليه: "جورجي و جوي اليوم صار عمركن 18 سنة... العمر كلو يا رب بطلب من الله يكتبلكن ايام حلوة وشوفكن ناجحين. هيدا تالت عيد الكن وانتو بعاد عني وما بعرف عنكن شي للاسف...".في المقابل، تؤكد الفنانة نوال الزغبي بأنه يمكن لطليقها رؤية طفليه في أي وقت يشاء أو اصطحابهما إلى أي مكان، في إشارة منها الى نفي ما يحاول الترويج له.