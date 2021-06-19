في "عيد الأب" مشاهير حققوا حلم الأبوة في عمر المراهقة بينهم كاظم الساهر

تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأب لعام 2021، حرص عدد من الجمهور على تسليط الضوء على عدد من المشاهير الذين أصبحوا أزواج وآباء في عمر المراهقة، وتأثير ذلك على حياتهم فيما بعد، وبعد مرور سنوات طويلة على زواجهم.

كاظم الساهر

كان من بين هؤلاء النجم العراقي كاظم الساهر الذي تزوج قبل أن يكمل الثامنة عشرة من عمره، وأصبح أبًا في سن صغيرة جدا، إلا أنه على ما يبدو أن الزواج في هذا العمر جعل العلاقة تفشل، وحدث الطلاق بين كاظم وزوجته الأولى بعد إنجابه طفلين هما وسام وعمر، ليعيش عازبًا طوال السنوات الطويلة الماضية، وسط تداول أنباء كل فترة عن ارتباطه، إلا أنه حتى الآن يبدو أنه يفضل العيش حرًا دون ارتباطات الزواج.

ساموزين

الفنان سامو زين تزوج كذلك في عمر صغير من فتاة إنجليزية، وقد أسفرت الزيجة عن ابنة دوت الخليج الآن في مرحلة الشباب، وبعد الطلاق عاشت الابنة مع والدتها بعيدا عن والدها، وهو ما جعل ساموزين يبدي ندمه على الزواج في عمر صغير، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان سببًا كبيرًا في الانفصال، كما أنه يحاول حاليا التقرب من ابنته بكل الطرق، كما أنه يعبر عن اشتياقه لها باستمرار من خلال التدوينات التي يشاركها مع جمهوره.

عبد الله الرويشد

الفنان الكويتي عبد الله الرويشد عبر عن ندمه كذلك في تصريحات سابقة من فكرة الزواج مبكرًا وتحديدًا في عمر الثامنة عشرة، حيث قال إنه تحمل المسؤولية صغيرا وأصبح أبًا وهو في مقتبل حياته وهو ما عرضه للضغوطات، ولم يكن يعرف كيف يعيش حياته، وهو أب وزوج في بداية مشواره.

عمرو محمود ياسين

الفنان والكاتب عمرو محمود ياسين من ضمن النجوم الذين تزوجوا في عمر صغير، وتحديدًا في عامه الـ18 حيث كشف من قبل أنه كان زميلا للإعلامية آيات أباظة في المدرسة، وحينها طلب من والده الفنان محمود ياسين التقدم لخطبتها، وبالرغم من أنه واجه صعوبات في إقناعه في البداية إلا أنه تمكن بالفعل من قراءة الفاتحة وخطبتها بعد المدرسة.

كما أكد عمرو محمود ياسين أنهم قاموا إجراءات الخطوبة عندما كانا في العام الثالث بالجامعة، ورزق بأول طفل له في عمر 21 عامًا.