غزل متبادل بين حلا شيحة ومعز مسعود ومصطفى الآغا يعلق..بالصور

حلا شيحة عادت من جديد لتخطف الأنظار برومانسيتها مع زوجها معز مسعود، وذلك بعدما تبادل الثنائي عبارات الغزل التي أشارت إلى مدى العلاقة القوية التي تربطهما.

غزل متبادل بين حلا شيحة وزوجها معز مسعود

حلا شيحة نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فيديو للإعلامي مصطفى الآغا يتحدث فيه عن الحب ويقدم نصائح لمشاهديه حول كيفية اختيار رفيق الحياة، مؤكدا أن الحب ليس الشيء الوحيد الذي يجب البحث عنه، حلا شيحة رغبت من خلال هذا الفيديو أن تعبر عن حبها لزوجها معز مسعود، وأن تشير إليه مؤكدة أن ما كانت تبحث عنه قد وجدته، فكتبت حلا شيحة كلمة "أحبك" لزوجها الذي بادلها كذلك نفس الشعور وأعاد نشر الفيديو وعلق عليه فكتب: "انت حبيبتي".

مصطفى الآغا يعلق على الرسائل الرومانسية بين حلا شيحة وزوجها

الرسائل المتبادلة بين معز مسعود وحلا شيحة بسبب فيديو الإعلامي مصطفى الآغا جعلت الأخير يرد كذلك عليها من خلال رسالة نشرها على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" حيث تمنى لهما التوفيق في حياتهما فكتب: "الله يخليكم لبعض"، ليرد معز مسعود في رسالة أخرى ويشكره على تعليقه فكتب: "تسلم عزيزي".

حلا شيحة خلال الأسابيع الماضية تسبب في إثارة التساؤلات وتحديدا بعدما قررت حذف عدد من الصور التي كانت قد شاركتها مسبقًا عبر حسابها على "انستجرام"، ومن بينها بعض الصور التي التقطت لها خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي. ولم تكتف حلا شيحة بحذف صورها بمهرجان الجونة فقط، إلا أنها حذفت كذلك صورها من كواليس فيلم "مش أنا" الذي قامت بتصويره مع الفنان تامر حسني قبل أشهر طويلة من زواجها، حيث كانت حلا قد عبرت وقت تصوير العمل عن سعادتها بمشاركة تامر في عمل سينمائي عقب عودتها للتمثيل.

رسائل حلا شيحة ومعز مسعود عن علاقتهما

حلا شيحة ومعز مسعود منذ إعلان زواجهما في شهر فبراير الماضي ويحرص الثنائي على نشر بعض الصور التي تجمعهما بأطفالهما، وقد اعتبر البعض أن الصور المستمرة لكل من حلا شيحة ومعز مسعود مؤشر قوى على حالة الاستقرار الذي تشهده علاقتهما على الرغم من أن لكل منهما أبناء من زيجات أخرى لكن يصر الثنائي على إظهار أبنائهما مجتمعين في صور لتؤكد على مدى العلاقة القوية بينهم.

وكانت آخر الصور التي نشرها معز مسعود عبر حسابه على "انستجرام" مع زوجته الفنانة حلا شيحة، وعلق زوج الفنانة المصرية على الصورة التي أظهرتهما مع ابنائهما أثناء قضاء بعض الوقت في أحد الأماكن العامة فكتب: "مع حبايب القلب ربنا يبارك لنا ولكم في أولادنا جميعا".