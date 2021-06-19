القاهرة- دوت الخليج السبت,19 حزيران (يونيو) 2021 - 14:16
أحيا النجم المصري عمرو دياب حفل غنائي مميز في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل دياب هو الأول فيها من تنظيم الشركة السعودية العالمية Benchmark.
وبحسب بيان رسمي، فالحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة مروراً بصعوده على المسرح ووصولاً إلى عزفه على المسرح، المدير التنفيذي لشركة Benchmark محمد زكي حسنين، نوّه باستخدام أهم التقنيات البصرية والتي تتماشى مع ضخامة القبة التي استضافت الحفل والتي دخلت موسوعة غينيس.
الحفل تم مراعاةً للضوابط الصحية والإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة السعودية، وقد شهد إقبالًا كييراً على اعتبار أنه الحفل الجماهيري الأول في مدينة جدة بعد جائحة كورونا، على هامش الحفل، عبّر النجم عمرو دياب عن سعادته بعودته لملاقاة جمهوره في السعودية وشكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ.
أعداد مجلة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في أكبر قبة في العالم بجدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.