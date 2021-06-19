صور عمرو دياب يُحيي أول حفل غنائي في أكبر قبة في العالم بجدة

أحيا النجم المصري عمرو دياب حفل غنائي مميز في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل دياب هو الأول فيها من تنظيم الشركة السعودية العالمية Benchmark.

وبحسب بيان رسمي، فالحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة مروراً بصعوده على المسرح ووصولاً إلى عزفه على المسرح، المدير التنفيذي لشركة Benchmark محمد زكي حسنين، نوّه باستخدام أهم التقنيات البصرية والتي تتماشى مع ضخامة القبة التي استضافت الحفل والتي دخلت موسوعة غينيس.

الحفل تم مراعاةً للضوابط الصحية والإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة السعودية، وقد شهد إقبالًا كييراً على اعتبار أنه الحفل الجماهيري الأول في مدينة جدة بعد جائحة كورونا، على هامش الحفل، عبّر النجم عمرو دياب عن سعادته بعودته لملاقاة جمهوره في السعودية وشكر الشركة المنظمة وهيئة الترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ.