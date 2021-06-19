إقامة العرض الخاص لـF9 فى لوس أنجلوس بحضور ابنة الراحل بول ووكر

أقيم العرض الأول الذي طال انتظاره لفيلم F9: The Fast Saga فى مسرح TCL الصيني الشهير في لوس أنجلوس، أمس الجمعة، وقاد الاحتفالات اثنان من أبرز نجوم سلسلة Fast & Furious: بطل السلسلة فين ديزل، البالغ من العمر 53 عامًا، والنجم الداعم منذ فترة طويلة تيريز جيبسون، البالغ من العمر 42 عامًا.

وبدا النجوم في قمة السعادة التي ظهرت علي وجوههم بعد إقامة العرض الخاص للفيلم أخيرًا بعد تأجيله أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا التي سيطرت علي العالم مؤخرًا، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وبدا فين أنيقًا في بدلة سوداء أنيقة مغطاة برسم زهري مزخرف، وارتدى البدلة الرسمية مع قميص أسود غير رسمي والأحذية السوداء الضخمة ، إلى جانب نظارات شمسية أفياتور.

في حين ظهرت النجمة العالمية تشارليز ثيرون بإطلاله مرحه، علي السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم F9، وارتدت الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا، معطفًا أحمر فاتحًا فوق قميصها الأبيض وتنورة جلدية، بتوقيع دار ازياء ديور، وتلعب تشارليز دور Cipher في أحدث إصدار من Fast and Furious.

كما حضرت أيضًا ميدو ووكر، ابنة النجم الراحل بول ووكر العرض الخاص، وظهرت في غاية الاناقة حيث ارتدت الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا اسود من سان لوران مزين بفيونكة وإكسسوارات من مجوهرات Tiffany & Co، وكانت تحضر ميدو برفقة عمها في موقع تصوير F9 .

وكان ممثل لشركة Universal Pictures أكد - فى وقت سابق - أن سيارة Dodge Charger دودج تشارجر المخصصة للنجم العالمي فين ديزل والتي يقودها في فيلم F9 كلفت شركة الانتاج أكثرمن مليون دولار لتصميمها وتجهيزها للفيلم، وذلك حسبما أعلن مصدرالأخبار من خلال موقع Insider .

و السيارة تجمع بين التكنولوجيا القديمة والجديدة، فالعديد من الإصدارات الهجينة من السيارة تم تصنيعها من أجل الإثارة والمغامرة.