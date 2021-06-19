تأجيل إقامة الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ السينمائي

قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى، تأجيل الدورة الرابعة والتي كان من المقرر إقامتها في الفترة من 25 يونيو إلى 1 يوليو المقبل، بسبب تزامن انطلاقه بنفس توقيت مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، ولم يتم تحديد الموعد الجدي لإقامة الدور الرابعة من مهرجان شرم الشيخ السينمائى.

وكان وفد من مهرجان شرم الشيخ السينمائي قام بزيارة مدينة شرم الشيخ لوضع اللمسات الأخيرة للدورة الرابعة، حيث بحث الوفد الذي يتشكل من الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس المهرجان، وعلي القليوبي مدير، وعضو مجلس الأمناء كل التفاصيل الخاصة بالمهرجان.

وقال الكاتب الصحفي جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي إنه تم الاتفاق على التفاصيل المختلفة لإقامة الدورة، بالإضافة إلى ذلك رحبت قيادات المحافظة بالمهرجان وتعهدت بتقديم كل السبل وتوفير برنامج ترفيهي جديد لضيوف المهرجان مختلف عن الدورات السابقة وتذليل كل العقبات أمام الدورة التي تتولى رئاستها الشرفية الفنانة إلهام شاهين.