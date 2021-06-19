ننشر القصة الكامله لانفصال وعودة أحمد فهمي لـ زوجته

نشر المغني والممثل أحمد فهمي عضو فريق واما صورة جديدة له مع زوجته وأم أولاده المغنية والمذيعة أميرة فراج على حسابه بتطبيق انستجرام تعبر عن عودة العلاقة بينهما بعد أشهر من شائعات الانفصال.

وظهر أحمد فهمي وأميرة فراج في صورة رسمية وانهالت عليهما التعليقات من متابعيه وزملائهم وأصدقائهم من بينهم محمد نور أقرب أعضاء فريق واما للممثل والمغني الشهير، متمنيين لهما السعادة.

شائعات انفصال أحمد فهمي

في مارس الماضي نشرت عدد من المواقع الفنية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءا وشائعات حول انفصال أحمد فهمي عن زوجته وأم أولاده أميرة فراج بعد إلغاء متابعة بعضهما على حساباتهما بتطبيق انستجرام.

وزاد من حدة الشائعات تجاهل أميرة فراج تهنئة زوجها عبر حسابها كالمعتاد بعيد ميلاده في الوقت الذي حرص فيه أصدقائه على مساندتهم وتهنئته في ذلك اليوم.

أحمد فهمي يعود لزوجته

ومنذ حوالي شهر عاد أحمد فهمي لمتابعة أميرة فراج على تطبيق انستجرام، وفي مايو مايو الماضي نشر صورة لهما مع ابنيهما وعلق عليها قائلا:" العائلة".

قصة حب أحمد فهمي وأميرة فراج

ووقع أحمد فهمي في حب زوجته أميرة فراج وهي في سن صغيرة أثناء غنائها في الأوبرا، وتزوج منها مبكرا وأنجب ولدين.

واعتزلت أميرة فراج الغناء والظهور الإعلامي حتى عادت مرة أخرى لممارسة عملها وتقديم أغاني وبرامج تلفزيونية لكنها اختفت من جديد.

وتعرض أحمد فهمي من قبل لانتقادات بسبب زوجته بعدما صرح في حوار تلفزيوني وقال إنه منع زوجته من الغناء والظهور لغيرته عليها.

ودافعت أميرة فراج عن زوجها مؤكدة على أن التوقف عن الغناء كان قرارها وحينما رغبت في العودة شجعها أحمد فهمي وساعدها على استكمال مسيرتها الفنية مرة أخرى.

وقدم أحمد فهمي مؤخرا عددا من الأدوار التمثيلية كان آخرها ظهوره في مسلسل الاختيار2 في رمضان الماضي، وبطولة مسلسل كل ما نفترق أمام ريهام عبد الغفور وأيتن عامر.

ويحضر أحمد فهمي حاليا لألبوم جديد بصحبة فريق واما الذي يجمع أصدقائه الثلاثة محمد نور وأحمد الشامي ونادر حمدي.