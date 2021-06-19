عدسة خليل الحرملي توثق الحياة الفطرية في جبال الرستاق

الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:

يسعى المصور خليل بن عبدالله الحرملي من خلال رحلاته لمختلف ولايات السلطنة إلى رصد جماليات الأمكنة، حيث تستهويه المناظر الطبيعية الخلابة ومعالم النهضة الحديثة التي يحرص على إبرازها برؤيته الفنية وزواياه المميزة وأفكاره المبتكرة، كما دفعه الشغف وحب المغامرة إلى توثيق الحياة الفطرية من خلال تجواله المستمر بين أودية وجبال ولاية الرستاق حيث استطاع التقاط مجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو للحياة الفطرية والطبيعة الخلابة ونشرها عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التوثيق وتعريف أفراد المجتمع بها.

وفي هذا الإطار يقول المصور خليل الحرملي: كانت بداياتي الأولى مع التصوير منذ اقتناء أول كاميرا من نوع سوني في العام ٢٠٠٩م وكانت الطبيعة تستهويني كثيرا خاصة وأنني أسكن إحدى قرى ولاية الرستاق، هذه الولاية التي تزخر بالعديد من المقومات السياحية فتمكنت من توثيق الكثير من الصور الطبيعية المتنوعة للعيون والبرك المائية والمناظر الطبيعية الخلابة، إضافة إلى المعالم التاريخية والأثرية كالقلاع والحصون والبيوت الأثرية وقد أتاحت لي منصات التواصل الاجتماعي المساحة الكافية للظهور أمام الجمهور الذي وجدت منه التشجيع والتحفيز مما زاد من دافعيتي نحو البحث عن كل ما هو جديد في عالم التصوير من خلال المطالعة ومتابعة أعمال المصورين الذين سبقوني في هذا المجال.

وأضاف خليل الحرملي بأن الشغف وحب المغامرة دفعاه إلى توثيق الحياة الفطرية بعد اقتنائه لكاميرا جديدة ذات زووم عال ساعدته على التقاط العديد من الصور للطيور والحيوانات البرية بحكم قربه من البيئة الجبلية التي هيأت له بيئة خصبة لتوثيق صور متنوعة لبعض الحيوانات البرية والزواحف والسحالي، والطيور مثل البوم والباز والصفارد والحجل والمالك الحزين وطائر النحام وطيور أخرى عديدة مستخدما أحيانا بدلة التمويه لمباغتة الحيوانات والطيور للحصول على أجمل الصور وتوثيق أجمل اللحظات، كما قام بتوثيق بعض الظواهر الفلكية مثل خسوف القمر وكسوف الشمس والقمر العملاق إلى جانب توثيق المواسم الزراعية مثل حصاد البر وقطاف العنب وجني البوت الجبلي.

وأوضح (الحرملي) بأن الصورة بالنسبة له عبارة عن إيقاف لحظة زمنية لكائن أو منظر بديع قد يصعب على الكثير من الناس مشاهدته، مشيرا بأنه يكرس وقته وجهده لاقتناص صور نموذجية تشد كل من يشاهدها من خلال زواياه المميزة وأفكاره غير المألوفة فتجده في كل يوم يتحف متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور في غاية الجمال، كما خصص قناة على اليوتيوب لمقاطع الفيديو التي توثق الحياة الفطرية والمواقع السياحية وتجد التفاعل الإيجابي والتشجيع والإشادة من الناس والمهتمّين بالحياة الفطرية.

وحول طموحاته المستقبلية يقول: أطمح في تطوير مهاراتي وامتلاك طائرة الدرون وعدسات متطورة وكاميرات ذات جودة عالية للخروج بصور تضاهي رغبة الجمهور.