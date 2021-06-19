الفائزتان فـي مسابقة كتابة المقال العماني ـ الياباني تزوران مقر السفارة اليابانية

مسقط ـ «الوطن»:

قامت الفائزتان في مسابقة كتابة المقال العماني ـ الياباني، والتي نظمتها سفارة اليابان بالسلطنة مؤخرًا بزيارة الى مقر السفارة.

وخلال اللقاء الودي الذي تم مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ضد (كوفيد ـ 19)، استمع سعادة توشينوري كوباياشي ـ سفير اليابان لدى السلطنة، إلى القصص التي ألهمت الفائزتين وكذلك عاطفتهم تجاه اليابان.

وبعد أن أعلنت السفارة عن مسابقة كتابة المقال باللغة العربية تحت عنوان: (العلاقات العمانية ـ اليابانية) فقد تلقت مشاركات واسعة من قبل المجتمع العماني لفئتي الأطفال والبالغين، وتم اختيار لبابة السلامية وماريا الهوتية كفائزتين في المسابقة.

وقد أعجب السفير كوباياشي بمستوى الكتابة الحيوي للعمانيين وقال: إن مسابقة كتابة المقال العماني ـ الياباني التي طرحت للمرة الأولى قد لاقت نجاحًا كبيرا، وقدم شكره لجميع المشاركين الذين بذلوا جهدًا لتعلم المزيد عن اليابان، معربًا عن ثقته بأن العلاقات اليابانية ـ العمانية الثنائية ستتطور أكثر في المستقبل.

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