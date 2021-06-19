دكتوراه فخرية لهيام يونس لجهودها في نشر السلام

تونس ـ (الوطن):

منح المنتدى الدولي للسلام والدفاع عن حقوق الإنسان التابع لمجلس الشباب التونسي، دكتوراه فخرية للفنانة القديرة وسفيرة السلام للمنتدى الدولي للسلام والدفاع عن حقوق الإنسان هيام يونس وذلك تقديرًا للمستوى الرفيع والجهود المبذولة لتنمية روح المحبة والتسامح والسلام ونشر العدل والقيم الانسانية والثقافية والعلمية والدفاع عن حقوق الانسان.

وللفنانة هيام يونس حضور مميز في الفعاليات العمانية حيث أنها كثيرا ما زارت السلطنة وشاركت في احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية وكذلك حلت ضيف شرف في مهرجان العمانية الحادي عشر.

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