«كوبا أوروبا» برنامج عماني يحاكي أعرق بطولتين لكرة القدم على شاشة القناة الرياضية

مسقط -الوطن:

وضعت القناة الرياضية في تلفزيون سلطنة عمان المشاهدين في صورة أجواء بطولتي كوبا اميركا وبطولة امم اوروبا من خلال برنامج حمل اسم كوبا اوروبا والذي انطلق بشكل يومي منذ انطلاقة البطولتين.

وارتأى فريق العمل بقيادة المخرج بدر المعشري عرض البرنامج الساعة الثانية عشرة ظهرا وذلك ليتسنى لفريق الاعداد جمع الاحداث الرياضية المتعلقة بالبطولتين وصياغة التقارير الشاملة لكل شاردة وواردة حدثت خلال المنافسات سيما وان بطولة كوبا اميركا تنتهي مبارياتها الساعة السادسة فجرا. البرنامج كذلك لم يقتصر على التقارير المتعلقة بالبطولة فقد استضاف ومن خلال الربط المباشر العديد من الشخصيات الرياضية العربية لمناقشة آخر المستجدات على ساحة البطولتين . وعمل فريق الاعداد بقيادة حسين العميري ونضال عارف على محاكاة الأحداث الرياضية الحالية بأحداث سابقة من خلال تقارير نوعية . كما تم التطرق الى ابرز المباريات التاريخية التي جرت على الساحه الرياضية في القارتين.

برنامج كوبا اوروبا خصص مساحة لاستعراض ومناقشة الاخبار الصحفية التي تناقلتها الصحف من خلال فقرات مميزة أعدها خليفة السريري . ولم يغفل فريق العمل عن إشراك الوسط الرياضي العماني بهذه الاحداث الرياضية حيث اعد حسن الأحمد فقرات متنوعة أجرى من خلالها لقاءات مع نجوم الكرة المحلية اضافة لمقابلات أجريت مع جماهير الكرة . وياتي برنامج كوبا اوروبا امتدادا لبرنامج مساء اسيا الذي حصل على جائزة أفضل برنامج رياضي عربي عام ٢٠٢٠. وقد دأبت القناة الرياضية وفي ظل الاحتكار التلفزيوني لبث المباريات على انتاج اعمال وبرامج تحاكي تلك البطولات مثل برنامج المونديال . وبالعودة لبرنامج كوبا اوروبا فالمتابع له يلحظ مدى التطور بالطرح والنقاش فضلا عن تميز الصورة الاخراجية كما يلمس الطبيعة الأسرية التي تجمع طاقم العمل ويكفي القول ان ساعتين (مدة البرنامج) تكفيان لوضع المشاهد بصورة أحداث منافسات أقدم بطولة عرفها عالم الكرة كوبا اميركا وثاني أقوى بطولة في العالم بطولة امم اوروبا.

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