مسلسل "ليه لأ؟ 2" لمنة شلبي يتصدر الأعمال الأكثر مشاهدة على "شاهد" وهذه مواعيد عرضه

مسلسل "ليه لأ؟!" الجزء الثاني منه نال منذ بداية عرضه على منصة "شاهد" اهتماما واسعا من قبل الجمهور العربي مما جعله من أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض خلال هذه الفترة وتحظى بمتابعة من قبل الجمهور على المنصة.

الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!" يتصدر التريند

الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!" تصدر الأعمال الدرامية الأهم التي تعرض على منصة "شاهد" فمنذ بداية عرض العمل خلال الشهر الجاري وهو يحظى بنسبة متابعة كبيرة جعلته يتصدر محركات البحث، خصوصا أن العمل يناقش العديد من القضايا التي تهم قطاع من الجمهور، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التى تحظى بها الفنانة منة شلبي منذ نجاحها في مسلسلها الأخير "في كل أسبوع يوم جمعة" والذي شاركت في بطولته مع الفنان آسر ياسين وعرض في العام الماضي على منصة "شاهد".

مواعيد عرض الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!"

مسلسل "ليه لأ؟!" يعرض الجزء الثاني منه بشكل اسبوعي وتحديدا في أيام الخميس والجمعة والسبت على منصة شاهد، وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "ندى" التي تجسدها الفنانة منة شلبي والتي ترغب في احتضان طفل لكنها تواجه صعوبات كثيرة فيما يخص قرارها الذي يعطله العديد من المعوقات.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانة منة شلبي، وأحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبدالرحمن، سليم مصطفى، منى أحمد زاهر، دنيا ماهر، فراس سعيد، يارا جبران، تامر نبيل، ريم حجاب وآخرين، كما العمل من تأليف مريم نعوم، وسيناريو وحوار دينا نجم، وإخراج مريم ابو عوف.

نجاح كبير حققه الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ؟!" لأمينة خليل

الجزء الثاني من مسلسل "ليه لأ؟!" يعد امتدادا للجزء الأول من العمل الذي عرض لأول مرة في العام الماضي وحقق نجاحا كبيرا على المستوى النقدي والجماهيري، حيث يقدم العمل الصعوبات التي تواجه العديد من الفتيات في العالم العربي ورغبتهن في تغيير جزء من حياتهن وقد شارك في بطولة الجزء الأول الفنانة أمينة خليل.

مسلسل "ليه لأ؟!" في الجزء الأول منه قد تعرض للتأجيل لأكثر من مرة، بسبب أنه كان من الأعمال التي مقرر عرضها في شهر رمضان 2020 على قناة mbc مصر، ليتم عرضه بعد ذلك على منصة شاهد ويحظى بتفاعل واسع من قبل الجمهور العربي، وقد أشرف على كتابة الجزء الأول من المسلسل السيناريست مريم نعوم، وهو سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين.، وشارك في بطولته جمع كبير من نجوم الدراما من بينهم الفنانةهالة صدقي، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبي، ومريم الخشت، وهاني عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج، والعمل من إخراج مريم أبو عوف.