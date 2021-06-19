فيديو نانسي عجرم تعلق على وعكتها الصحية في حفلها بالقاهرة وتعتذر:"ليست كورونا"

نانسي عجرم أحيت حفلاً غنائيا مميزا في القاهرة ليل أمس الجمعة وشاركت جمهورها بمجموعة صور لها من اطلالتها في الحفل الذي أدت فيه مجموعة من أجمل أغانيها لكنها قدمت اعتذارها للحاضرين بسبب الارهاق بصوتها نتيجة إصابتها بالرشح.

نانسي عجرم تصاب بالرشح وتعتذر من جمهورها

النجمة اللبنانية نانسي عجرم خطفت الأضواء في حفلها الذي أحيته ليل أمس في القاهرة حيث أدت مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وتمايلت على المسرح بكل خفة مرتدية فستانا طويلاً باللون الأسود بقماش الساتان مع فتحة عند الساق، اما واكملت طلتها بمكياج ترابي باللون البرونزي وتسريحة الشعر المنسدل.

وبدت نانسي عجرم في مقاطع الفيديو المتداولة لها بصوت مرهق قليلاً أثناء غنائها على المسرح، لكنها إرتأت تقديم اعتذراها للجمهور وايضاح سبب التغيير بصوتها حيث قطعت احدى اغنياتها لتقول لهم :"بعتذر اذا عم تسمعوا شوي صوتي مغيّر لأنني "مكربة" (مصابة بالرشح)، ومازحتهم قائلة :"بس ما معي كورونا" في تأكيد منها عدم اصابتها بكورونا منعاً للتأويلات جراء الإرهاق بصوتها.

وتفاعل جمهورها مع هذا الإعتذار فصفقوا لها بقوة بينما أكملت تأدية أغانيها على المسرح بكل نشاط.

نانسي عجرم شاركت كذلك جمهورها على انستغرام عصر اليوم بمجموعة من اطلالتها على المسرح في حفلها الغنائي بالقاهرة حيث أشادت بأجوائه وعلقت قائلة :"الحفل كان كالانفجار ليلة أمس بالقاهرة".

أحدث أعمال نانسي عجرم

نانسي عجرم طرحت مؤخرًا مقطعا ترويجها من كليبها الجديد المنتظر "مشكلتك الوحيدي"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم رزق، كما أن الأغنية من ألبوم " Nancy 10 " المنتظر طرحه قريبا.

وسبق وأن طرحت نانسي عجرم قبل فترة قصيرة أغنيتها الجديدة التي تحمل إسم "حبك بيقوي" عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".