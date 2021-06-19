فيديو رؤى الصبان تتلقى سيارة فارهة من زوجها حمود الفايز في عيد ميلادها :"كنت أحلم بها"

رؤى الصبان تلقت هدية مميزة جداً وفخمة من زوجها الإعلامي السعودي حمود الفايز بمناسبة عيد ميلادها حيث عبرت عن سعادتها بإختيار زوجها اهداء لها سيارة رباعية الدفع والتي كانت تحلم بإمتلاكها، فنشرت مجموعة صور لها وردة فعلها الأولى على استقبال هذه الهدية.

زوج رؤى الصبان يفاجئها بهدية فخمة

الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان كشفت لمتابعيها عبر حسابها على سناب شات عن تلقيها هدية ثمينة من زوجها الإعلامي حمود الفايز، فنشرت مقطع فيديو وثقت فيه لحظات تلقيها الهدية من زوجها، والتي كانت عبارة عن سيارة دفع رباعي فاخرة من ماركة مرسيدس G65.

رؤى الصبان لفتت الى أنه لم يخطر ببالها أن تكون هديتها دوت الخليج السيارة الفخمة التي قالت إنها كانت تحلم بها، وظهرت في مقطع الفيديو وهي وهي تحاول فتح السيارة من دون أن تتمكن من ذلك ليساعدها زوجها، ثم علقت قائلة "بسم الله ما شاء الله هذا أكشن أصلي وما أروع، هذي السيارة اللي كان نفسي فيها".

وتصدرت رؤى الصبان الترند على محركات البحث على غوغل بعد نشرها صور الهدية التي تلقتها حيث بارك لها جمهورها بهذه الهدية، وتمنوا بأن يديم السعادة الزوجية على الثنائي.

وتزوجت رؤى الصبان من الإعلامي حمود الفايز في فبراير عام 2018 في حفل زفاف كبير، وذلك بعد 6 أشهر من عقد قرانهما، ولاقى زفافهما اهتمام جماهيري كبير، ثم رزق الثنائي بطفلتهما الأولى "شيخة".

أحدث نشاطات رؤى الصبان

الإعلامية رؤى الصبان كانت قد اطلت على الشاشة التلفزيونية في موسم رمضان الماضي، من خلال برنامج آخر كلام، الذي عرض على شاشة قناة دبي الفضائية، ونال البرنامج بموسمه الجديد التفاعل الكبير بين الجمهور.