"اللهم صبرا".. إيمي سمير غانم تطلب الدعاء والدعم بسبب حالة والدتها دلال عبدالعزيز

إيمي سمير غانم استمرت في حالة المساندة لوالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز والتي لا تزال تتواجد في المستشفى حيث تعالج من التأثيرات الناتجة عن مرحلة ما بعد الشفاء من فيروس كورونا.

إيمي سمير غانم تساند والدتها دلال عبدالعزيز

إيمي سمير غانم نشرت صورة لأسرتها عبر حسابها على "انستجرام"، دعت من خلالها بالصبر على ما يمرون به من مرحلة صعبة بسبب مرض والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز التي تتواجد في المستشفى من أجل تلقي العلاج بسبب تأثيرات ما بعد الشفاء من كورونا، الفنانة المصرية تمنت في الدعاء الذي قامت بنشره أن يمدها الله بالقوة، في اشارة منها إلى الحالة التي تعيشها الأسرة بشكل كامل بسبب حالة والدتها، فكتبت إيمي سمير غانم في تعليقها على الصورة التي نشرتها: "اللهم صبرا، اللهم جبرا، اللهم قوة".

النجوم يواصلون الدعاء للفنانة دلال عبدالعزيز

إيمي سمير غانم تفاعل مع الرسالة التي نشرتها العديد من زملائها الذين استمروا في دعم ومساندة الفنانة المصرية والدعاء لوالدتها دلال عبدالعزيز من أجل أن تتجاوز مرحلة العلاج الصعبة التي تواجهها خلال هذه الفترة، فكتبت الإعلامية إنجي علي: "حبيبتي ربنا يصبركم و تقوم بالسلامة، إن شاء الله أنت الشافي المعافي يارب، وربنا يرحم الاستاذ أطيب قلب سمير غانم"، كما علقت كذلك الفنانة غادة عادل وكل من الفنانة رانيا يوسف، وعزوز عادل، وإيمي طلعت زكريا، وليلى أحمد زاهر، وهند رضا.

الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا، قد كشف مؤخرًا عن تطورات مبشرة حول حالة الفنانة دلال عبد العزيز وأكد أنها بالرغم من احتياجها لجلسات الأكسجين إلا أنها بدأت في التماثل للشفاء بعد مرور أكثر من شهر ونصف على دخولها العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا.

إيمي سمير غانم تزور قبر والدها الراحل

إيمي سمير غانم نشرت أيضا على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" دعاء لوالدتها تمنت فيه الشفاء لها فكتبت: "يارب بحق يوم الجمعة، اللهم اشفي دلال عبدالعزيز شفاء ليس بعده سقما أبدا اللهم خذ بيدها اللهم أحرسها بعينك التي لا تنام اللهم أنت الشافي المعافي اشفيها شفاء لا يغادر سقما وخفف عنها كل ما يؤلمها يا كريم".

كما ظهرت إيمي سمير غانم أمس الجمعة وهي تزور قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم وذلك بعد مرور 4 أسابيع على رحيله، وتحرص النجمة المصرية على نشر بعض من الصور والفيديوهات لها أثناء الزيارة، حيث نشرت فيديو جديد من داخل المقابر عبرت فيه عن حالة الاشتياق للراحل سمير غانم فكتبت: "بحبك"، وتداول العديد من محبيها الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وساندوا الفنانة المصرية التي لا تزال تعيش أوقات صعبة بسبب حزنها على فقدان الفنان الكبير.