تفاصيل وفاة الفنان المصري سيد مصطفى عن عمر 66 عاما

سيد مصطفى الفنان المصري أعلن عن وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز الـ66 عاما، وذلك بعد رحلة مع المرض في الفترة الماضية.

وفاة الفنان المصري سيد مصطفى

منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية كشف عبر حسابه على "فيس بوك" عن وفاة الفنان المصري سيد مصطفى الذي توفي صباح اليوم بعد رحلة مع المرض في الشهور الماضية، منير مكرم أوضح كذلك موعد جنازة الفنان الراحل، حيث أكد أن تشييع الجنازة سوف يقام ظهر اليوم من مسجد السيدة عائشة بالقاهرة، كما أنه سوف يتم دفن الفنان الراحل في مقابر أسرته بالسيدة عائشة، فكتب منير مكرم: "الدوام لله سيد مصطفى، والدفن في مدافن الأسرة بالسيدة عائشة".

سيد مصطفى يواجه الشائعات قبل وفاته

سيد مصطفى قد تعرض في الشهور الماضية للعديد من الأزمات والتي من بينها شائعة تعرضه لأزمة مالية تسببت في عدم تمكنه من العلاج، لكن سرعان ما ظهر مع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي لينفي ذلك، الفنان الراحل لديه رصيد كبير من الأعمال الفنية خلال مسيرته الطويلة والتي بدأت مع فيلم "جعلوني مجرما" عندما كان في عمر الـ5 سنوات، وتلي ذلك مجموعة من الأعمال التي وصل عددها إلى أكثر من 490 عمل من بين مسرح وسينما وتليفزيون، وهو من مواليد عام 1955.

سيد مصطفى كانت معظم الأدوار التي قدمها على الشاشة أدوارا ثانوية ولم يشارك في بطولة أي عمل كبطل ثاني أو اول، وتواجد الفنان الراحل في العديد من الأعمال حتى فترة قريبة حيث يعتبر مسلسل "سلسال الدم" مع الفنانة عبلة كامل من أبرز أعماله التي شارك فيها خلال الفترة الماضية، وكذلك الجزء الثاني في مسلسل "ليالي الحلمية"، وفيلم "الإرهاب والكباب" مع النجم المصري عادل إمام"، كما شارك أيضا في مسلسل "عائلة شلش" مع كل من الفنان صلاح ذو الفقار، وليلى طاهر، ومحمود الجندي.

آخر أعمال الفنان الراحل سيد مصطفى

الفنان سيد مصطفى شارك في شهر رمضان 2020 بمسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة المصرية ياسمين صبري، ويعتبر المسلسل هو آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها قبل رحيله، حيث قدم دور ممرض، ومنذ هذا المسلسل ولم يظهر الفنان في أي عمل فني خلال الشهور الماضية.

يذكر أن آخر أن فيلم "الخروج على النص" الذي عرض لأول مرة في عام 2018 يعتبر أيضا من الأعمال السينمائية الأخيرة التي شارك فيها الراحل، وهو من بطولة كل من محمد نجاتي، تارا عماد، راندا البحيري، نرمين ماهر، وحسن عيد، ومراد فكري صادق.