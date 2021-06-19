صور مميزة من حفلات تخرج أبناء المشاهير ورجاء الجداوي الغائبة الحاضرة بحفل حفيدتها

شهد هذا الشهر احتفل العديد من المشاهير والنجوم بتخرج أبنائهم من مراحل دراسية مختلفة، ونشر بعضهم العديد من الصور والفيديوهات من حفلات التخرج، وكان من بين النجوم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وابنة الفنانة رجاء الجداوي.

حفيدة رجاء الجداوي تحتفل بتخرجها

أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي نشرت عبر الحساب الذي يحمل اسم والدتها الراحلة على "انستجرام" مجموعة صور لابنتها روضة هندي حفيدة الفنانة رجاء الجداوي بمناسبة تخرجها من المدرسة، أميرة مختار أكدت أن رغم رحيل والدتها لكنها لا تزال حاضرة معها دوت الخليج وابنتها في جميع المناسبات وانها لا تغيب عنهما.

فكتبت تعليقا على الصور قالت فيه: "كنتي معنا في كل لحظة.. الغياب مش بالجسد الغياب بالروح وانتي روحك وسيرتك الجميلة عمرها ما هتغيب عنا ابدا إن شاء الله فأنت فعلا مش سيبانا لحظه الله يرحمك يا مامي"، وقدم العديد من النجوم التهنئة لحفيدة الفنانة رجاء الجداوي بهذه المناسبة وكان من بينهم الفنانة رانيا فريد شوقي، وهند صبري، ومي كساب وإنجي علي.

ريهام أيمن تحتفل بتخرج ابنائها

ريهام أيمن الفنانة المصرية وزوجة الفنان شريف رمزي احتفلت دوت الخليج أيضا بتخرج كل من ابنها رمزي وابنتها ليلى شريف رمزي من الحضانة، حيث نشرت أكثر من صورة في الأيام الماضية من حفلات التخرج التي أقيمت في مدارس ابنائها، وظهرت وهي تقبل ابنتها ليلى وتعلق على صورتهما في حفل التخرج فكتبت: "تخرج ليلى من الحضانة".

ريهام أيمن كشفت أيضا أن الاحتفال الذي أقيم لتخرج ابنها رمزي من الحضانة تأخر عام كامل وتم الاحتفال به في 2021، فكتبت تعليقا على الصورة التي نشرتها: " تخرج رمزى المؤجل لعام ٢٠٢٠ من الحضانة واخيراً شفت اللحظة دى".

ظهور مميز لياسمين عبدالعزيز في حفل تخرج ابنتها

الفنانة ياسمين عبدالعزيز دوت الخليج الأخرى احتفلت بتخرج ابنتي الكبرى ياسمين في شهر يونيو الجاري وظهرت بشكل مميز معها، حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو من حفل تخرج ابنتها من المدرسة، النجمة المصرية عبرت عن سعادتها بحضور هذا الحفل الذي أقيم بجوار الأهرامات وظهرت فيه صور ياسمين عبد العزيز وابنتها ومجموعة من الطلاب وهم يحتفلون بلحظة تخرجهم وسط حضور جموع كبيرة من أسرهم.

وأكدت ياسمين عبدالعزيز أن ابنتها تعتبرها أخت وصديقة لها وليس مجرد ابنة، وتمنت التوفيق لجميع الأبناء، فكتبت النجمة المصرية تعليقا على الفيديو قالت فيه: "بنتي واختي وصحبتي اتخرجت ربنا يحفظها ويحفظهم كلهم ويحفظ ولادكم يارب"، كما نشرت ياسمين عبدالعزيز صورة وهي تحتضن ابنتها.

وتفاعل العديد من النجوم مع الفيديو الذي نشرته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وكان من بينهم زوجها الفنان أحمد العوضي الذي قدم التهنئة لابنة زوجته على نجاحها وتخرجها فكتب: "مبروك ياسمينة ..عمر العالم أحبك يا بنت".