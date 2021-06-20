نجم مسلسل "بـ100 وش" حسن أبو الروس يحتفل بزفافه في الملاهي بحضور النجوم.. بالصور

حسن أبو الروس، الممثل المصري الشاب، احتفل اليوم بزفافه على مصممة الغرافيك غادة والي، بحضور عدد من نجوم الفن، وفاجأ أبو الروس الجمهور بالاحتفال بزفافه في مدينة الملاهي بالقاهرة.

حسن أبو الروس يفاجيء الجميع بحفل زفاف في الملاهي

واحتفل اليوم الممثل الشاب حسن أبو الروس، بزفافه على مصممة الغرافيك غادة والي، ونشر أبو الروس عدة صور من كواليس حفل الزفاف، والذي خطف الأنظار على مواقع التواصل بسبب طرافته وغرابته، إذ أقيم حفل الزفاف في الملاهي بالإضافة إلى ارتداء العريس لملابس غريبة، وهو ما أثار الجدل بين الجمهور، والذين اعجبوا بالروح المرحة للزوجين واحتفالهم غير التقليدي بزواجهما.

النجوم في حفل زفاف حسن ابو الروس

واحتفل عدد من النجوم بزفاف حسن أبو الروس، وحضر عدد منهم حفل الزفاف وعلى رأسهم الفنانة بشرى وزوجها وهنا شيحة والمخرج كريم الشناوي وعمر السعيد وغيرهم، ونشروا عدة فيديوهات من احتفال حسن ابو الروس المميز بزفافه، وظهر في الفيديوهات وهو يرقص ويحتفل مع عروسه من خلال ارتداء الملابس والأقنعة التنكرية بالإضافة إلى الاحتفال وسط الملاهي والذي اعتبره الجمهور فكرة جديدة في حفلات الزفاف.

أعمال حسن أبو الروس

ويذكر أن الممثل الشاب حسن أبو الروس قد حقق شهرة كبيرة بسبب مشاركته في مسلسل "بـ100 وش" في موسم رمضان قبل الماضي، وكان أحد أفراد عصابة "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين وشريف دسوقي ومصطفى درويش وغيرهم، وشارك أيضاً أبو الروس في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "بنت السلطان" مع الفنانة روجينا.

واشتهر حسن أبو الروس أيضاً بعمله في مجال الإعلانات سواء كصاحب أفكار إعلانات أو مشارك في التمثيل والغناء، بالإضافة إلى عمله في مجال الموسيقى وأطلق عدة كليبات وأغاني له وأبرزها "شيكالستك" و"كولونية على الجرح" وقدم بها محتوى كوميدي وطريف في أغانيه، وشارك قبل "بـ100 وش" في عدة أعمال منها فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" ومسلسل "عوالم خفية" و"كارمن" وغيرها.رر