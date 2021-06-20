صور مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد خالتها نورا الـ67: "تاج فوق رأسي"

مي نور الشريف احتفلت اليوم بعيد ميلاد خالتها الفنانة المعتزلة نورا الـ67، ونشرت عدة صور لها مع خالتها واحتفلت بها ووجهت إليها رسالة خاصة في هذه المناسبة.

مي نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد خالتها نورا

ونشرت الفنانة مي نور الشريف عدة صور لها مع خالتها الفنانة المعتزلة نورا على حسابها بانستقرام، واحتفلت بعيد ميلاد خالتها الـ67، ووجهت إلى خالتها رسالة خاصة احتفالاً بهذه المناسبة وقالت:" أمي حبيبتي وصحبتي وخالتي.. كل سنة وأنتي في أحسن صحة وأحسن حال وربنا راضيكي وراضي عليكي ومنورة حياتي وتاج فوق راسي يا نواره يالي ممشياني علي العجين ملخبطوش".

عيد ميلاد الفنانة المعتزلة نورا الـ67

ولاقت صور مي نور الشريف مع خالتها نورا تفاعل كبير من الجمهور بسبب ظهور الفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلادها، وكانت الفنانة نورا قد اعتزلت التمثيل في عام 1996 وارتدت الحجاب، وذلك بعد مسيرة فنية مميزة قدمت بها عدة أعمال شهيرة أبرزها فيلم "الكيف" و"العار" و"الشياطين" و"جري الوحوش" وغيرها، بالإضافة إلى مسلسلات "الرحاية" و"هذا الرجل" و"سبعة وجوه للحقيقة" وغيرها.

مي نور الشريف تخطف الأنظار

وكانت الفنانة مي نور الشريف قد خطفت الأنظار في الفترة الأخيرة بعد ظهورها في عدة مناسبات، وآخرها حفل زواج ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان، وحرصت مي على تقديم التهاني لصديقتها بزواجها متمنية لها السعادة ونشرت صورة معها على انستغرام وقالت تعليقا على الصور: "حبيبتي باكينام بنت حبيبي وصديقي الفنان صلاح رشوان تم بحمد الله كتب كتابها. اللهم بارك لهما و بارك عليهما و اجمع بينهما في خير. ربنا يسعد قلبك ويحفظك".

واحتفلت مي نور الشريف مؤخراً بعيد ميلاد شقيقتها سارة، ونشرت فيديو عبر حسابها على "انستجرام" بمناسبة عيد ميلاد شقيقتها وكتبت الفنانة المصرية لشقيقتها تعليقا على الفيديو قالت فيه: "عيد ميلاد سعيد يا أختي وابنتي.. ربنا يسعد أيامك ويفرحك و يطبطب علي قلبك، و ينظر إليكي بالرحمة والكرم، مايو هذا العام يجلب لك الكثير والكثير من المفاجآت اللطيفة والرائعة".