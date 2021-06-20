محمد رمضان يرد على أزمة اتهامه بالإساءة إلى سميرة عبد العزيز.. بالفيديو

محمد رمضان حرص على الرد على أزمة اتهامه مؤخراً بالإساءة إلى الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وذلك بعد حديث الأخيرة عن تعرضها للهجوم والإساءة بسبب انتقادها لمحمد رمضان من قبل.

محمد رمضان يوجه رسالة لسميرة عبد العزيز

وتصدر الفنان محمد رمضان مواقع التواصل مؤخراً بسبب أزمة اتهامه بالإساءة إلى الفنانة سميرة عبد العزيز، والتي كشفت في تصريحات لها عن تعرضها للشتائم والهجوم من محمد رمضان بعد ان صرحت من قبل أنها ترفض العمل معه في مسلسل "الاسطورة"، إلا انها تراجعت بعد تصريحاتها وقالت إنها تعرضت للهجوم من صفحات لجمهور محمد رمضان ولم تتعرض للإساءة من محمد رمضان نفسه، وهو الأمر الذي أثار الجدل قبل أن يوضح رمضان حقيقة الأمر.

محمد رمضان يرد على أزمة اتهامه بالإساءة لسميرة عبد العزيز

ونشر محمد رمضان فيديو على حساباته بمواقع التواصل رد به على أزمة اتهامه بالإساءة لسميرة عبد العزيز، وعلق على الفيديو قائلاً:" حق الرد على كلام الاستاذة سميرة عبد العزيز مع كامل إحترامي وتقديري لها"، وقال في الفيديو إن حديث سميرة عبد العزيز لم يحدث على الإطلاق، وإنه في حياته لا يتحدث بهذه الطريقة مع الكبار، ونفى حديثه عن أجرها أو الإساءة إليها أو التقليل منها، وأضاف أن أكثر ما أسعده هو عدم تصديق جمهوره لهذه القصة، واختتم الفيديو بالترويج لأغنيته الأخيرة "ثابت".

محمد رمضان يحتفل بأغنيته "ثابت"

وكان محمد رمضان قد طرح مؤخراً فيديو كليب أغنية "ثابت" واثار الجدل في الكليب بسبب استعانته بمودل اعتبرها البعض شبيهة للفنانة ياسمين صبري، وخطفت المودل الأنظار في الكليب بظهورها مع محمد رمضان، والذي نشر عدة صور له معها على انستقرام للترويج للكليب الجديد، ويأتي تعاون رمضان مع محمد سامي بعد أزمة الأخير التي تم الكشف عنها من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي اوقفت التعاون معه بعد عمله في مسلسل "نسل الأغراب" في موسم رمضان الماضي والانتقادات التي طالته والمسلسل.

وتردد مؤخراً عن نية محمد رمضان العمل مع محمد سامي في موسم رمضان 2022، ولكن لم يحسم حقيقة هذا التعاون بعد قرار إيقاف التعاون مع محمد سامي، واكتفى رمضان بالعمل مع محمد سامي في الكليب، والذي اعتبره البعض لافتة من رمضان لدعم صديقه في أزمته مؤخراً.