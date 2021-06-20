مهند الحمدي يحتفل بعيد ميلاد خطيبته فرح مراد برسالة رومانسية.. بالصور

مهند الحمدي، الفنان السعودي، احتفل اليوم بعيد ميلاد خطيبته اللبنانية فرح مراد برسالة رومانسية، ونشر عدة صور من احتفالهما الرومانسي بهذه المناسبة وسط تفاعل كبير من متابعيهما.

مهند الحمدي يحتفل بعيد ميلاد خطيبته

ونشر الفنان السعودي مهند الحمدي عدة صور رومانسية له مع خطيبته اللبنانية فرح مراد، وذلك من احتفالهما بعيد ميلادها، وخطف الثنائي الأنظار على مواقع التواصل بسبب رومانسيتهما واحتفالهما معاً في أحدث ظهور لهما معاً، ووجه مهند الحمدي رسالة إلى خطيبته قال بها:" دعي روحك تتألق بقدر جمالك، أنت تضيئين حياتي كلها.. عيد ميلاد سعيد حبي إلى الأبد"، ولاقت الصور تفاعل كبير من الجمهور والذين شاركوا مهند الحمدي في إرسال التهاني إلى خطيبته في عيد ميلادها.

رومانسية مهند الحمدي وخطيبته

ويحظى الثنائي مهند الحمدي وفرح مراد بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل منذ إعلان خطبتهما، ويتفاعل الجمهور مع ظهورهما معاً ورومانسيتهما، وكان آخر ظهور لهما منذ أيام، بعدما نشر مهند الحمدي صورة له مع خطيبته على انستقرام، واستعرض بها رومانسيتهما وذلك بعد فترة من غيابهما عن الظهور معاً على انستقرام، قبل أن ينشر صور أخرى اليوم للاحتفال بعيد ميلاد خطيبته.

مهند الحمدي وخطيبته

وكان مهند الحمدي قد أعلن خطوبته على فرح مراد في شهر أغسطس الماضي، وأثارت خطوبتهما جدلاً واهتماماً كبيراً من الجمهور، وكشف الحمدي عن نيته الزواج في وقت قريب رغم أنه قد أعلن في السابق أن مشروع الزواج مؤجلاً لرغبته بالتركيز على حياته الفنية، لكن يبدو أن حبيبته غيّرت له تفكيره بهذا الشأن، ويشار إلى ان فرح مراد دوت الخليج عارضة أزياء لبنانية تبلغ من العمر 30 عامًا، وتهتم فرح بمجال الموضة والأزياء، كما شاركت في برنامج تحدي الفاشينيستا.

وكان أحدث أعمال مهند الحمدي هو مشاركته في تقديم برنامج "إنت مين- The Masked Singer" الذي كان أحد أعضاء لجنة المحققين فيه مع كل من الفنان قصي خولي، وحسن الرداد، وسيرين عبدالنور، كما شارك في بطولة مسلسل "دفعة بيروت" والذي عرض خلال الفترة الماضية على منصة شاهد.