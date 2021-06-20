هاني شاكر يعلق على جدل بوستر أغنيته الجديدة "لو سمحتوا".. بالفيديو

هاني شاكر علق اليوم في عدة تصريحات إعلامية على جدل اللوك الجديد له على بوستر أغنيته الجديدة "لو سمحتوا"، وكشف عدة كواليس عن الأغنية ومفاجآتها بالإضافة إلى كواليس اللوك المثير للجدل.

هاني شاكر يكشف كواليس اللوك المثير للجدل في "لو سمحتوا"

وتحدث الفنان هاني شاكر في تصريحاته له مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، عن الجدل الكبير الذي صاحب طرح بوستر أغنيته الجديدة "لو سمحتوا"، بسبب اللوك المثير للجدل الذي ظهر به، وقال هاني شاكر إنه سعيد بهذه الضجة والاهتمام الكبير بلوك الأغنية الجديدة، خاصة أن الأغنية لم تطرح بعد، وتمنى أن يحقق فيديو الأغنية أعجاب أكبر لدى الجمهور، وأشار إنه يقدم أغنية مختلفة وأراد أن ينفذ معها لوك جديد يناسبها.

هاني شاكر يعلق على جدل بوستر أغنية "لو سمحتوا"

وقال الفنان هاني شاكر إنه استقر مع فريق العمل على تقديم هذا الشكل الأوروبي والإيطالي في اللوك الذي ظهر به، وأضاف إن لديه طاقة للجرأة، وأنه لم يقدم شيئاً غريباً ولكنه جديد عليه، ولم يره الجمهور بهذا الشكل من قبل بعد أن تخلى عن الكلاسيكية التي يعرفها عنه الجمهور، وكشف أن زوجته كانت متواجدة معه في موقع التصوير، بالإضافة إلى ابنه شريف، والذين كان لهم دور في اختيار اللوك المفاجيء.

هاني شاكر يشيد بسميرة سعيد وعمرو دياب

وضرب الفنان هاني شاكر المثل بسميرة سعيد وعمرو دياب في التغيير وتقديم أغاني جيدة، وأشاد بسميرة سعيد وأغنيتها الأخيرة "الساعة اتنين بالليل"، وأضاف إنه رغم بساطة الأغنية والتغيير إلا ان سميرة سعيد تعطي للأغنية قيمة بصوتها، وكشف إنه حاول الفترة الحالية الموازنة بين عمله في نقابة الموسيقيين وعمله الفني، وذلك بعد فترة من انشغاله في النقابة، لأنه يريد التواجد مع جمهوره والتعاون مع موسيقيين شباب يحبهم ويفضلهم وهم تامر حسين وعزيز الشافعي، وقال إنه يتعاون معهما في 3 أغاني جديدة.

وكان الفنان هاني شاكر قد وروج لأغنيته الجديدة "لو سمحتوا" ونشر صورة لبوستر الأغنية على حساباته بمواقع التواصل، وشوق الجمهور للأغنية من خلال الصورة التي ظهر بها بلوك مثير للجدل وصادم للبعض، وظهر مرتدياً قبعة ونظارة طبية وغليون، وظهر بشكل مختلف تماماً عن إطلالته المعتادة في بوسترات أعماله وفي مسيرته، وتخلى هاني شاكر في الصور عن كلاسيكيته المعتادة.