صور تكريم بسمة في مهرجان الإسماعيلية السينمائي وتكشف سبب غيابها الطويل عن الشاشة

بسمة، الفنانة المصرية، تلقت تكريم اليوم في فعاليات مهرجان الإسماعيلية السينمائي في مصر، في دورته 22، وأقيمت ندوة للفنانة بسمة بعد تكريمها تحدثت بها عن عدة أمور حول مسيرتها وسبب غيابها الطويل عن الشاشة.

تكريم بسمة وأحمد بدير في مهرجان الإسماعيلية

وكرم عدد من النجوم في فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي، وعلى رأسهم الفنانة بسمة وأحمد بدير وصبري فواز، وكذلك الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتي كرمت في حفل الافتتاح وتسلمت تكريمها ابنتها أميرة مختار، وأقيمت أمس ندوة لتكريم الفنان أحمد بدير وصبري فواز، قبل أن تقام اليوم ندوة لتكريم الفنانة بسمة، والتي تحدثت عن مسيرتها الفنية وسبب غيابها في السنوات الماضية.

بسمة تكشف سبب غيابها عن الشاشة

وعبرت بسمة عن سعادتها الكبيرة لتكريمها في مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، وتحدثت عن فيلمها القصير "برة الصندوق"، وقالت إن مشاركة الفنانات في الأفلام الروائية القصيرة موجودة بالفعل، وكشفت عن اهتمام المنصات الرقمية في الفترة الحالية بعرض هذه الأعمال، وقالت إن الشى الجميل في الفن أن هناك اختلافات في الأعمال مثل تجربتها في فيلم برة الصندوق، وتجسيدها دور سيدة تحاول أن تتحرر، بالإضافة إلى تجربة أخرى سابقة لها ناقشت بها حالات الاكتئاب ما بعد الولادة بالإضافة إلى حالة الملل التى انتابت الجميع بسبب كورونا بالإضافة إلى الأعمال الترفيهية.

وتحدثت بسمة عن غيابها الطويل عن الشاشة في السنوات الماضية، وقالت إن هناك أمور طرأت على حياتها مثل انجابها، وأضافت أن دورها كأم استحوذ على جزء كبير من وقتها، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك على تواجدها الفني، وأشارت إلى تحاول العودة إلى مكانتها الطبيعية حالياً، ولكن التقييم ليس بيدها ولكن في يد المجتمع ومدى تقبله لما تقدمه في أعمالها.

بسمة تعود للظهور

ويذكر أن الفنانة بسمة قد اختفت عن الشاشة لفترة طويلة، قبل أن تعود بعدة أعمال في السنوات الأخيرة ومن أبرزها مسلسل "اختفاء" في عام 2018، وفيلم "رأس السنة" في بداية العام الماضي، وتنتظر الفترة المقبلة عرض عدة أعمال جديدة لها ومنها فيلم "قبل الأربعين" وفيلم "ماكو" وغيرها.