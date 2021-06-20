شاهد أول رد من محمد رمضان على سميرة عبد العزيز بعد تصريح...

رد الفنان محمد رمضان على الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عقب تصريحاتها الأخيرة عن رسالة بعثها لها رمضان تحتوى على ألفاظ بها تطاول عليها، ووصفها فيها بـ"الشحاتة"، بعدما أعلنت أنها لا تصلح لدور أم محمد رمضان في أحد الأعمال.

وقال رمضان، في فيديو بثه عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "حق الرد على قصة الأستاذة سميرة عبد العزيز.. الكلام اللى قالته الأستاذة لم يحدث على الإطلاق.. وعمرى في حياتى ما كلمت حد أكبر منى بالطريقة دى.. وعمرى في حياتى ما اتكلمت في التفاصيل دى.. وأكتر شيء أسعدنى قبل ما أعمل الفيديو ده جمهورى ما صدقش".

كان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، قد اعتذر ، للفنانة سميرة عبد العزيز عن الإهانة التى تعرضت لها من قبل النجم محمد رمضان، وقال أشرف زكى إنه ومجلس نقابة المهن التمثيلية يتقدمون بالاعتذار للفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز عن ما حدث معها مضيفاً: "إحنا طبعا لسه عارفين باللى حصل لأنها لم تعلن ذلك من قبل".

وشدد أشرف زكى على أن هذا الموقف لن يمر مرور الكرام، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النقابة وجموع الفنان المصريين فى حالة انزعاج تام من هذا الخبر الذى يمس رمزا كبيرا من رموز الفن فى مصر والوطن العربى وهى الفنانة سميرة عبد العزيز.

وكانت الفنانة سميرة عبد العزيز قد كشفت فى أحد لقاءاتها الصحفية مؤخرا عن تعرضها للإهانة من النجم محمد رمضان، بعد رفضها دور والدته فى أحد الأعمال الفنية التى قام ببطولته وقالت: "فضحنى لما رفضت أعمل أمه، وفى ناس شتمونى وأنا ما اتكلمتش، لكن هو قل أدبه وقالى يا شحاتة أنا باخد 20 مليون وإنتى بتاخدى 20 ألف جنيه".