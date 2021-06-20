يسرا اللوزي حديث الساعة.. تعرف على التفاصيل

تصدر اسم الممثلة يسرا اللوزي تريند محرك البحث جوجل منذ أمس، بعدما تسببت مزحتها على حسابها بتطبيق انستجرام في توجيه العديد من الانتقادات لها.

يسرا اللوزي وأزمة نمبر وان

شاركت يسرا اللوزي متابعيها على تطبيق انستجرام صورة لها أثناء جلوسها على كرسي كبير الحجم وتحمل "سيجارة" في يدها، وتؤدي الحركة الشهيرة للفنان محمد رمضان "نمبر وان".

وعلقت يسرا اللوزي على الصورة قائلة:" لقيت الكرسى ده فى الكرافان فماقدرتش أقاوم اللحظة"، وذكرت الفنان محمد رمضان في حديثها لكنه لم يعلق.

وجه المتابعون العديد من الانتقادات ليسرا اللوزي التي كانت تمزح بصورة واضحة في منشورها، لتقليدها محمد رمضان وإمساكها بسيجارة غير مشتعلة

عادت يسرا اللوزي لتعلق على الانتقادات التي وجهت لها ونشرت على حسابها بتطبيق انستجرام قائلة:" الناس مبقاش عندها حس فكاهي وبقى دمهم تقيل قوي!.. اللي مش فاهم التهريج ياريت يلتزم الصمت.. شكرا".

وحرص عدد من النجوم على دعم يسرا اللوزي ضد منتقديها وتوجيه كلمات التشجيع لها في تعليقاتهم أبرزهم الفنانة سوسن بدر، وهند عبد الحليم.

يتصدر اسم يسرا اللوزي من آن لأخر تريند جوجل بسبب أعمالها أو تصريحاتها المثيرة للجدل التي كان أبرزها في ديسمبر الماضي حينما قالت في برنامج تلفزيوني إنها لم تجر عملية تجميل أو تغير شكلها من قبل لكنها ولدت ابنتها في فترة الحجر الصحي لوباء كورونا، وبدت بوزن زائد في النسخة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أعمال يسرا اللوزي

تنتظر يسرا اللوزي عرض فيلمها الأخير العنكبوت الذي تشارك في بطولته مع أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين وريم مصطفى ومحمد لطفي.

وكانت يسرا اللوزي قد شاركت في مسلسل "بين السما والارض" رمضان الماضي، العمل مأخوذ عن قصة للروائي الكبير نجيب محفوظ.

تدور أحداث المسلسل حول يوم واحد لمجموعة من الأشخاص داخل المصعد الكهربائى، لكل واحد منهم حكاية مختلفة ويحدث لهم العديد من المواقف التى تجمع بين الكوميديا.

وشاركت يسرا بمسلسل "قمر هادي" أمام النجم هانى سلامة وداليا مصطفى ، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومونتير عمرو عاكف، وإنتاج سينرجي.