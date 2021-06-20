شاهد.. ليلي عز العرب تخطف الأنظار بصحبة مكي وأحمد حلمي

نشرت الفنانة ليلي عز العرب صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ليلي عز العرب بصحبة أحمد حلمي وبيتر ميمي وأحمد مكي، وعلقت قائلة: "صباح الناس الحلوة".

يذكر أن ليلى عز العرب، قالت إن الفنان الذي كانت ترغب في العمل معه وعملت معه بالفعل هذا العام كان الفنان كريم عبد العزيز، مؤكدة أنها سعيدة بدورها في مسلسل الاختيار 2

وأضافت ليلى عز العرب، خلال لقائها ببرنامج لحظات جريئة عبر فضائية القاهرة والناس أن مسلسل الاختيار عمل فني ووطني.

وتابعت ليلى عز العرب: “أنني أرغب أيضا في حضور “مسرحية الوصية” لأنها أيضا عمل وطني وأنا أميل لهذا الاتجاه”.

وأشارت ليلى عز العرب، إلى أن آخر أجر تقاضته فى رمضان السابق بعد مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، مشيرة إلى أن أجرها في المسلسل كان ٢٠٠ ألف جنيه.