نجوم ذاقوا العذاب في طفولتهم لحرمانهم من حنان الأب وميريام فارس تحكي قصة حزينة

حرص عدد من المشاهير من نجوم الفن على الكشف بصراحة أمام الجمهور عن تفاصيل من حياتهم الخاصة، وتحديدصا مع عائلاتهم، سواء كانت العلاقة بينهم طبيعية أو تمر بأزمات معينة، وتزامنا مع عيد الأب 2021، نرصد أبرز النجوم الذين ذاقوا العذاب في طفولتهم بسبب وفاة أبائهم أو ابتعادهم عنهم لأسباب مختلفة.

ميريام فارس

كان من بين هؤلاء النجمة اللبنانية ميريام فارس، التي كانت قد كشفت قبل سنوات عن قصة حزينة مرت بها مع والدها، حيث كان مدمناً على القمار، وهو ما جعل الخلافات تدب بينه وبين والدتها وأثر ذلك عليها وعلى أخواتها الذين تربوا جميعًا في مدرسة داخلية.

وروت ميريام فارس تفاصيل علاقتها بوالدتها خلال استضافتها منذ سنوات في برنامج "أنا والعسل" مع نيشان، وأكدت حينها أنها على علاقة طيبة بوالدها، وبأنها تتصل به وتدعمه بكل شيء، قبل أن يتوفى في عام 2017

هشام ماجد

الفنان المصري هشام ماجد تحدث في لقاء سابق عن والده الذي رحل وهو في عمر صغير، حيث ذاق مرارة اليتم وهو في عمر 13 عامًا، وأكد أن والده توفي بعد إصابته بجلطة في المخ وهو يبلغ من العمر 43 عاما، وهو ما كان بمثابة صدمة للجميع وقتها.

وأكد هشام ماجد أن والدته حينها كانت تحاول إظهار قوتها رغم حالة الضعف والانهيار التي كانت بداخلها، وبالرغم من أنه لم يعاشر والده سوى 13 عاما فقط، إلا أنه مازال متعلقا به ويتذكر أبرز مواقفه معه.

يسرا

الفنانة يسرا كشفت في أكثر من لقاء إعلامي عن طفولتها القاسية بعد انفصال والديها، وأكدت أنها عانت بسبب والدها الذي كان يحاول الانتقام من والدتها، في شخصها، حيث كان يريد أن ينهي دراستها في مراهقتها ليحاول إثبات تقصير والدتها معها.

ولفتت الفنانة المصرية إلى أن والدها كان قاسيًا معها في العديد من المواقف بسبب سوء علاقته بوالدتها عقب طلاقهما، والعيش معه بمفردها، قبل أن تعود لوالدتها لاحقًا.

حسين رياض

الفنان الراحل حسين رياض والذي يعتبر أشهر الآباء فى السينما المصرية، كان من بين النجوم الذين حرموا من حنان الأب في سن صغير، حيث توفى والده وعمره لم يتخط الـ11 عاما، وبالرغم من ذلك إلا أنه استطاع النجاح في أدوار الأب في أعماله التي قدمها على مدار مشواره.

عبد المنعم مدبولي

الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي الذي اشتهر كذلك في أداء دور الأب، حرم من والده، الذي توفي وهو يبلغ من العمر 6 أشهر فقط، إلا أن والدته الشابة في ذاك الوقت حرصت تكثيف الاهتمام به وبأشقائه لتعويضهم عن غياب الأب، كما حرصت على الاهتمام للغاية بدراساتهم.